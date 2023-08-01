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日野自動車が「CRO」最高リスク管理責任者を設置…注目の『人事情報』ランキング　7月掲載

日野プロフィア
  • 日野プロフィア
  • マツダ・ロードスターの現行モデルが注文受付を終了した。写真は2022年モデル
  • ダイハツ工業（人とくるまのテクノロジー展2023）
  • 日産自動車 内田誠 社長

7月1～31日掲載の人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。上位に来たのはマツダやダイハツ工業、日産自動車の人事。


1位）マツダ・人事情報　2023年7月1日付224 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/18/373367.html

2位）ダイハツ工業・人事情報　2023年7月1日付180 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/06/372955.html

3位）日産自動車・人事情報　2023年7月1日付145 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/21/373469.html

4位）ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2023年7月1日付82 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/18/373342.html

5位）いすゞ自動車・人事情報　2023年8月1日付75 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/03/372816.html

6位）日野自動車・人事異動　2023年7月1日付75 Pt.
日野自動車は7月1日付けでCRO＝Chief Risk Officer（チーフ・リスク・オフィサー。最高リスク管理責任者または危機管理担当役員）を設置および選任した。
https://response.jp/article/2023/07/18/373347.html

7位）トヨタ自動車東日本・人事情報　2023年7月1日付59 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/06/372958.html

8位）トヨタ車体・人事情報　2023年7⽉1⽇付59 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/06/372961.html

9位）三菱自動車工業・人事情報　2023年7月1日付56 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/05/372901.html

10位）日産自動車・人事情報　2023年6月27日付45 Pt.
日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：内田 誠）は、2023年6月27日の定時株主総会後の取締役会で選定した代表執行役、執行役、取締役会議長・副議長、各委員など、社外取締役ミーティングで選定した筆頭独立社外取締役について発表しました。
https://response.jp/article/2023/07/03/372826.html
《岩澤秀造》

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