日野自動車が「CRO」最高リスク管理責任者を設置…注目の『人事情報』ランキング　7月掲載

7月1～31日掲載の人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。上位に来たのはマツダやダイハツ工業、日産自動車の人事。
https://response.jp/article/2023/07/18/373367.html
2位）ダイハツ工業・人事情報 2023年7月1日付：180 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/06/372955.html
3位）日産自動車・人事情報 2023年7月1日付：145 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/21/373469.html
4位）ニデック（旧 日本電産）・人事情報 2023年7月1日付：82 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/18/373342.html
5位）いすゞ自動車・人事情報 2023年8月1日付：75 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/03/372816.html
6位）日野自動車・人事異動 2023年7月1日付：75 Pt.
日野自動車は7月1日付けでCRO＝Chief Risk Officer（チーフ・リスク・オフィサー。最高リスク管理責任者または危機管理担当役員）を設置および選任した。
https://response.jp/article/2023/07/18/373347.html
7位）トヨタ自動車東日本・人事情報 2023年7月1日付：59 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/06/372958.html
8位）トヨタ車体・人事情報 2023年7⽉1⽇付：59 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/06/372961.html
9位）三菱自動車工業・人事情報 2023年7月1日付：56 Pt.
https://response.jp/article/2023/07/05/372901.html
10位）日産自動車・人事情報 2023年6月27日付：45 Pt.
日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：内田 誠）は、2023年6月27日の定時株主総会後の取締役会で選定した代表執行役、執行役、取締役会議長・副議長、各委員など、社外取締役ミーティングで選定した筆頭独立社外取締役について発表しました。
https://response.jp/article/2023/07/03/372826.html