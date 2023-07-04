日産のグプタCOOが退社…注目の『人事情報』ランキング　6月掲載

2023年06月01日～2023年06月30日掲載の人事情報記事について、アクセス数を元に独自ポイントでランキング集計しました。６月ではトヨタの人事情報が複数ランクインしており、その動向が注目されています。
1位） トヨタ自動車・人事情報 2023年7月1日付：156 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/07/371861.html
2位） 日産自動車・人事情報 2023年6月27日付：130 Pt.
日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：内田 誠）は、2023年6月27日付の役員人事について発表しました。アシュワニ・グプタ代表執行役最高執行責任者が取締役を退任し退社（退職）。
https://response.jp/article/2023/06/26/372515.html
3位） ホンダ・人事情報 2023年7月1日付：106 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/28/372613.html
4位） 豊田自動織機・人事情報 2023年6月9日付：106 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/14/372124.html
5位） トヨタ車体・人事情報 2023年6⽉開催予定の第108期定時株主総会日付：101 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/01/371636.html
6位） 日立Astemo・人事情報 2023年7月1日付：98 Pt.
日立Astemo（本社：東京都千代田区、執行役員社長 兼 CEO：小島啓二）は、2023年7月1日付の代表取締役 プレジデント＆CEO の交代について発表しました。現・本田技研工業株式会社取締役の竹内弘平氏が代表取締役プレジデント＆CEOに就任予定です。
https://response.jp/article/2023/06/13/372069.html
7位） 日産自動車・人事情報 2023年6月1日付：87 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/12/372033.html
8位） トヨタ自動車・人事情報 2023年6月14日付：79 Pt.
トヨタ自動車（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：佐藤 恒治）は、2023年6月14日付の取締役の選任と代表取締役および役付取締役の選定について発表しました。
https://response.jp/article/2023/06/19/372286.html
9位） ダイハツ工業・人事情報 2023年6月1日付：73 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/08/371892.html
10位） 三菱自動車工業・人事情報 2023年6月1日付：65 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/05/371772.html