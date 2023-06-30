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新開発の2列目シートやPHEVの導入など…トヨタ『アルファード/ヴェルファイア』人気記事まとめ

トヨタ アルファード 新型の2列目シート
  • トヨタ アルファード 新型の2列目シート
  • トヨタ アルファード Z（ハイブリッド・2WD）（ブラック）＜オプション装着車＞
  • トヨタ ヴェルファイア（GRエアロパーツセット装着車）
  • 左：トヨタ ヴェルファイア エクスクルーシブ ラウンジ（ハイブリッド・E-Four）（プラチナホワイトパールマイカ）＜オプション装着車＞、右：トヨタ ヴェルファイア Z プレミア（ターボガソリン・2WD）（ブラック）＜オプション装着車＞
  • 新開発の2列目シートやPHEVの導入など…トヨタ『アルファード/ヴェルファイア』人気記事まとめ
  • トヨタ・アルファード/ヴェルファイア 新型発表
  • トヨタ アルファード 新型（左）と旧型（右）のスペック・諸元を比較
  • 新型ヴェルファイア。

8年ぶりのフルモデルチェンジが行われ話題となっている、トヨタ『アルファード/ヴェルファイア』に関する記事のアクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。

6月21日より発売が開始された新型は、ガソリン車・ハイブリッド車（HEV）のみならず、プラグインハイブリッド車（PHEV）の導入も予定されており、今後の動向にも注目が集まっています。


1位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】最大480mm！世界初「パワーロングスライド」に防振構造も…トヨタ紡織開発のシートがすごい269 Pt.

トヨタ紡織は6月22日、快適な乗り心地と利便性の高いシートアレンジを実現した新開発のシートが、トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』新型に採用されたと発表した。
https://response.jp/article/2023/06/23/372418.html




2位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】8年ぶり刷新、価格は540万円から…PHEVも導入予定237 Pt.

トヨタ自動車はフルサイズミニバン『アルファード』および『ヴェルファイア』を8年ぶりに全面改良し、ガソリン車・ハイブリッド車（HEV）を6月21日に発売した。プラグインハイブリッド車（PHEV）の投入も予定している。
https://response.jp/article/2023/06/21/372366.html




3位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】GR PARTS、スポーティかつダイナミックなスタイルを提案182 Pt.

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは6月21日、『アルファード』『ヴェルファイア』新型の発売に伴い、GR PARTSのカスタマイズパーツを発売した。
https://response.jp/article/2023/06/21/372374.html




4位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】ミニバンから「大空間高級サルーン」へ進化[詳細画像]143 Pt.

トヨタ自動車は6月21日、フルサイズミニバン『アルファード』『ヴェルファイア』を8年ぶりに全面改良し、ガソリン車・ハイブリッド車（HEV）の販売を開始した。
https://response.jp/article/2023/06/21/372368.html




5位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】より広くなったシート間隔や後部からも簡単操作が行えるセンターコンソール130 Pt.

6月21日に発売されたトヨタの新型『アルファード』と『ヴェルファイア』。発表会にて展示されていた実車にてグレードアップしたインテリアの中でも変化の大きい部分を中心にチェックしていく。
https://response.jp/article/2023/06/23/372440.html




6位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】追い返された豊田社長…いまやセダンに代わる“おもてなし”の車95 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/22/372393.html




7位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア】新旧カタログスペック、価格、諸元を徹底比較！94 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/22/372391.html




8位） 【トヨタ ヴェルファイア 新型】走りを追求する新型『ヴェルファイア』にはハンドリングを変えるオリジナルパーツを標準装備80 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/22/372405.html




9位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】ヴェルファイアは廃止寸前だった…新型は広い世界へ68 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/22/372381.html




10位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】車内空間の"快適性"にこだわり…3分の1に低減した振動とロードノイズ57 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/23/372436.html


11位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】中嶋副社長「快適性向上に最も力を入れた」39 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/21/372372.html

12位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】どうなるヴェルファイア？ 高級ミニバン市場を席巻する兄弟車が抱える悩み38 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/22/372407.html

13位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】エクステリアの違いを徹底解説…アルファードのタイヤサイズ設定にも注目！31 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/27/372598.html

14位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】KINTOのサブスクに登場、モデリスタ仕様も用意29 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/22/372396.html

15位） 【トヨタ アルファード/ヴェルファイア 新型】専用チューニングの「ADVAN V03」を新車装着9 Pt.
https://response.jp/article/2023/06/27/372566.html
《レスポンス編集部》

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