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【GW渋滞予測】50km、45km、40km…区間と途中のPA・SA

渋滞（イメージ）
  • 渋滞（イメージ）
  • 10km以上の渋滞回数：下り（予測）
  • 10km以上の渋滞回数：上り（予測）
  • 特に長い渋滞発生予測

NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、日本道路交通情報センターは、 ゴールデンウィーク期間（4月28日～5月7日）の高速道路での交通集中による渋滞予測（10km以上の交通集中渋滞）を取りまとた。全国的に下り線では5月3・4日、上り線では5月3～5日に渋滞が多発する。渋滞区間にあるPA・SAと合わせて以下に紹介しよう。

◆東日本

下り方面では、午前中を中心に発生し、5月3・4日がピーク日となる見込み。上り方面では夕方を中心に発生し、5月4・5日がピーク日となる見込み。下り線5月3日の東北道、上り線5月5日の関越道の渋滞はピーク時延長が40kmになると予想されている。それぞれ通常約25分の通過時間がピーク時には約1時間20分になる。

下り
5月3日　東北道・羽生PA付近先頭、川口JCT末尾、6時00分～15時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間20分（途中のPA・SA：蓮田SA、羽生PA）
5月3日　関越道・高坂SA付近先頭、大泉JCT末尾、5時00分～16時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間（途中のPA・SA：三芳PA、高坂SA ）
5月4日　東北道・羽生PA付近先頭、浦和IC末尾、6時00分～14時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間10分（途中のPA・SA：蓮田SA、羽生PA）
5月4日　関越道・高坂SA付近先頭、大泉JCT末尾、5時00分～13時00分
ピーク時通過所要時間：約50分（途中のPA・SA：三芳PA、高坂SA）

上り
4月30日　関越道・高坂SA付近先頭、本庄児玉IC末尾、13時00分～21時00分
ピーク時通過所要時間：約50分（途中のPA・SA：寄居PA、嵐山PA、高坂SA）
5月4日　関越道・高坂SA付近先頭、本庄児玉IC末尾、15時00分～23時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間10分（途中のPA・SA：寄居PA、嵐山PA、高坂SA）
5月5日　関越道・高坂SA付近先頭、藤岡JCT末尾、13時00分～23時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間20分（途中のPA・SA：上里SA、寄居PA、嵐山PA、高坂SA）
5月5日　東北道・加須IC付近先頭、栃木IC末尾、14時00分～23時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間（途中のPA・SA：佐野SA、羽生PA）

◆首都圏・中日本

首都圏では、下り方面の渋滞は午前中を中心に発生し、特に5月3・4日に、上り方面の渋滞は日中～夜を中心に発生し、特に5月4・5日に渋滞の多発が予測されている。その他の中日本管内では、全国的な傾向と同じく、下り線では5月3・4日に、上り線では5月3～5日に渋滞が多発する。下り線5月3日の東名、中央道、上り線5月7日の東名での渋滞はピーク時延長が45kmに、下り線5月4日の中央道は40kmになると予想される。さらに上り線5月5日の東名の渋滞はピーク時に延長が50kmになると予想され、今季予想されている中では最長となっている。

下り
5月3日　東名・秦野中井IC付近先頭、東京IC末尾、前日21時00分～18時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間50分（途中のPA・SA：港北PA、海老名SA）
5月3日　中央道・相模湖IC付近先頭、高井戸IC末尾、4時00分～17時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間15分（途中のPA・SA：石川PA）
5月3日　京葉道路・貝塚IC付近先頭、篠崎IC末尾、6時00分～16時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間15分（途中のPA・SA：京葉市川PA、幕張PA）
5月3日　圏央道・八王子JCT付近先頭、海老名IC末尾、4時00分～17時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間15分（途中のPA・SA：厚木PA）
5月4日　東名・綾瀬SIC付近先頭、東京IC末尾、5時00分～16時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間（途中のPA・SA：港北PA、海老名SA）
5月4日　中央道・相模湖IC付近先頭、高井戸IC末尾、5時00分～13時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間（途中のPA・SA：石川PA ）
5月4日　東名・綾瀬SIC付近先頭、大井松田IC末尾、14時00分～翌1時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間（途中のPA・SA：中井PA、海老名SA）

上り
4月30日　東名・綾瀬SIC付近先頭、大井松田IC末尾、12時00分～24時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間（途中のPA・SA：中井PA、海老名SA）
4月30日　中央道・小仏TN付近先頭、大月IC末尾、11時00分～22時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間40分（途中のPA・SA：談合坂SA、藤野PA）
5月3日　圏央道・八王子JCT付近先頭、入間IC末尾、4時00分～17時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間15分
5月4日　中央道・小仏TN付近先頭、大月IC末尾、14時00分～翌2時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間40分（途中のPA・SA：談合坂SA、藤野PA）
5月5日　東名・綾瀬SIC付近先頭、御殿場IC末尾、10時00分～翌1時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間（途中のPA・SA：足柄SA、鮎沢PA、中井PA、海老名SA）
5月5日　中央道・小仏TN付近先頭、大月IC末尾、 9時00分～翌2時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間（途中のPA・SA：談合坂SA、藤野PA ）
5月7日　東名・綾瀬SIC付近先頭、御殿場IC末尾、10時00分～翌1時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間50分（途中のPA・SA：足柄SA、鮎沢PA、中井PA、海老名SA）

◆西日本

NEXCO西日本管内の渋滞は、下り線では5月3・4日、上り線では5月3～5日に多く発生すると予測。全国的な傾向と同じ。下り線5月3日の九州道ではピーク時の渋滞延長が40km、通過所要時間が通常25分程度のところ約2時間30分になる見込みだ。

下り
5月3日　名神・旧山科BS付近先頭、竜王IC末尾、15時00分～22時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間5分（途中のPA・SA：菩提寺PA、草津PA、大津SA）
5月3日　名神（新名神）・旧山科BS付近先頭、信楽IC末尾、15時00分～22時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間5分（途中のPA・SA：草津PA、大津SA）
5月3日　神戸淡路鳴門・仁井BS付近先頭、垂水JCT末尾、6時00分～18時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間15分（途中のPA・SA：淡路SA）
5月3日　九州道・鳥栖JCT付近先頭、若宮IC末尾、6時00分～14時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間30分（途中のPA・SA：古賀SA、須恵PA、基山PA）

上り
5月3日　名神・大津IC付近先頭、茨木IC末尾、6時00分～18時00分
ピーク時通過所要時間：約2時間20分（途中のPA・SA：桂川PA、大津SA）
5月3日　京滋バイパス（第二京阪道路）・宇治TN付近先頭、交野南IC末尾、6時00分～17時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間40分（途中のPA・SA：京田辺PA）
5月4日　名神・大津IC付近先頭、高槻JCT末尾、7時00分～15時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間40分（途中のPA・SA：桂川PA、大津SA）
5月5日　神戸淡路鳴門・淡路IC付近先頭、淡路島中央SIC末尾、12時00分～22時00分
ピーク時通過所要時間：約1時間15分（途中のPA・SA：室津PA・淡路SA）

《高木啓》

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