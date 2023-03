4/19申込締切【オンラインセミナー】自動運転L4実装に向けたビジネスと法的対応～BOLDLY・ティアフォー～

プレミアム会員に登録する

セミナー申込はこちら(クレジットカード払い)

<1>L4解禁で知っておきたい「自動運転ビジネス×法律」

森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 佐藤典仁 氏

14:00-14:45



2023年4月に改正道路交通法が施行され、無人自動運転移動サービス(レベル4)が可能になる中で、サービスインに必要な許認可、自動車の安全基準や事故時の責任関係など、自動運転ビジネスを進める上で理解すべき法的整理を概説します。



1. 交通ルール(道路交通法)

2. 安全基準(道路運送車両法)

3. 責任関係(民事責任、刑事責任)

4. 旅客・貨物サービス(道路運送法)

5. 質疑応答



<2>自動運転の課題や展望について(仮題)

BOLDLY株式会社 市場創生部 渉外課 課長 星野達哉 氏

14:50-15:35



※準備中



<3>25年に向けたLv.4自動運転車の開発とそれを支えるサービス

株式会社ティアフォー プロダクトオーナー 飯田祐希 氏

15:45-16:30



TIER IVでは、2025年Lv.4自動運転サービスの社会実装に向け、数多くの実証実験を通して技術開発を進めています。2023年には改正道路交通法が施工され、遂にLv.4の自動運転サービスの実装が始まります。本講演では、TIER IVが取組んでいるLv.4自動運転サービスの開発及び今後の計画について紹介します。



1. TIER IVについて

2. 自動運転車両の開発

3. Lv.4実現に向けた取組み

4. 質疑応答

インタビュー

講師プロフィール

佐藤 典仁 氏

森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

2003年私立東大寺学園高校卒業、2007年東京大学法学部卒業、2008年弁護士登録、2013年Northwestern University School of Law (LL.M.), Kellogg School of Management (Certificate in Business Administration) 修了、2017年国土交通省 自動車局で執務(企画調整官)(~2019年)。2021年Thomson Reutersグループの国際的法律雑誌であるALB (Asian Legal Business)による"Asia 40 under 40"に選出される。国交省自動車局で自動運転に係る道路運送車両法改正を担当するとともに、不適切完成検査問題、MaaSへの取組等にも関与した経験を踏まえた、自動車、モビリティサービス全般についての、当局対応、M&Aを含めた、専門的かつ的確な助言を行う。

-------------------------

星野 達哉 氏

BOLDLY株式会社 市場創生部 渉外課 課長

山梨県甲府市出身。

行政書士事務所(主にドローン法務担当)、不動産鑑定会社を経て現職。

現職では、自動運転バスのレベル4認証手続き、茨城県境町におけるデジ田交付金事業(協調型インフラ実装、ドローン等の複数サービス連携)のプロジェクトマネージャーを担当。

-------------------------

飯田 祐希 氏

株式会社ティアフォー プロダクトオーナー

2017年TIER IV入社。遠隔監視、運行管理システムなどクラウド系の開発及び実証実験の運営に従事し、その後TIER IVの自動運転ソフトウェアプラットフォームであるPilot.Autoのプロダクトオーナーを担当。自動運転サービスの社会実装に必要なソフトウェア、車両、クラウドシステムなどの開発を幅広くリードしている。

主催

株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。

・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。

・開催前営業日の夕刻にお申込いただいたメールアドレス宛に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先をお送りいたします。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。

・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・参加費は1名につき24,750円(税込)です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。

連絡先

お問い合わせはこちらから