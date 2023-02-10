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東京発の山形新幹線は16時が最終に　2月10日の鉄道運休情報

夕方からの運休が決まっている山形新幹線。
  • 夕方からの運休が決まっている山形新幹線。

南岸低気圧による大雪の影響で、2月10日は東北地方を中心に、夕方から次の各線区で運休する。また首都圏でも夕方以降、降雪の影響があるとして、JR東日本や民鉄各社が注意を呼びかけている。情報はいずれも14時時点で確認したもの。

■JR東日本

〈山形新幹線〉下りは東京16時発『つばさ145号』（山形以遠は運休）、上りは山形17時5分発『つばさ154号』、新庄17時12分発『つばさ156号』（山形以遠運休）が最終。

2月10日、山形新幹線の運休計画。

〈八戸線〉下りは八戸18時25分発、上りは久慈20時15分発が最終。
〈北上線〉下りは北上20時28分発、上りは横手20時12分発が最終。2月11日は上下とも9時頃まで運休。
〈花線線〉好摩盛岡）～鹿角花輪間は下りが18時頃から、上りが20時頃から運休。2月11日の同区間は下りが7時頃まで、上りが11時頃まで運休。
〈山田線〉17時30分頃から運休。2月11日は上米内～宮古間の上下線が9時30分頃まで運休。
〈大船渡線〉下りが19時30分頃から運休。2月11日は上下とも17時30分頃まで運休。〈釜石線〉下りは18時30分頃から、上りは19時頃から運休。2月11日は下りが12時頃まで、上りが11時頃まで運休。
〈奥羽本線〉庭坂～米沢間は終日運休。米沢～山形間は下り米沢20時28分発、上り山形20時49分発が最終。
〈仙山線〉下り仙台17時発山形行き、上り山形15時59分発が最終。

■JR東海

〈身延線〉西富士宮～甲府間は終日運休。
〈飯田線〉飯田～辰野間は終日運休。中部天竜～飯田間は下り中部天竜15時38分発、天竜峡17時18分発、上り飯田14時44分発、天竜峡15時12分発が最終。
〈中央本線〉中津川～塩尻間は終日運休。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

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