【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「ダイハツ・コペン」から全3問！

自動車ニュースのレスポンスが新たに、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』(ベータ版)をリリース! 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介!

今回は、ダイハツ『コペン』からの出題です!

軽オープンカーとして初代コペンが登場したのは2002年6月。昨年、20周年記念車がわずか5日で完売したことも話題となりました。軽自動車として初めて電動ハードトップを採用し、文字通り軽の枠を超えた上質な仕立ては、2代目となった今も多くのファンを虜にし続けています。そんなコペンから今回は全3問を出題!めざせ全問正解!

【Q1】初代、2代目ともに、電動ハードトップ「アクティブトップ」の開閉にかかる時間はほぼ同じです。さて、この時間は「何秒」でしょうか?

(1)約10秒

(2)約20秒

(3)約30秒

(4)約40秒

【Q2】初代コペンの車名が「Compact Open Car」の略であることはよく知られていますが、実は2代目コペンではその意味が異なっています。2代目コペンの車名に込められた意味とは、以下のどれでしょうか?

(1)Car of Playing Entertainment

(2)Compact Power , Energy Naked

(3)Community of OPEN car life

(4)Cabriolet on People Needs

【Q3】初代コペンが1999年に登場したコンセプトカー「KOPEN」から実車化されたように、2代目登場に至るまで様々なコンセプトカーが発表されました。そんな中、次期コペンと期待されながら2007年のフランクフルトや東京モーターショーで公開されつつも、市販化されなかったモデルがありました。コペンとは異なる3分割の電動ルーフを採用した軽オープンコンセプトの車名とは?

(1)OFC-1

(2)OS-1

(3)PS-1

(4)PPAP-1

