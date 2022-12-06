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ホンダ N-BOX、3か月連続で新車販売総合トップ　11月車名別

ホンダ N-BOX
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  • ダイハツ タントファンクロス
  • トヨタ ヤリス

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は12月6日、2022年11月の通称名別新車販売台数（速報）を発表。1万7474台を販売したホンダN-BOX』が3か月連続トップとなった。

2位は10月に改良新型を発売したダイハツ『タント』。前年同月比38.6％増の1万4998台と好調だった。3位のトヨタ『ヤリス』は同8.4％増の1万2944台。トップ3は前月同様となった。

2022年11月 新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX　1万7474台（12.9％増・3か月連続増）
2位［2位］：ダイハツ・タント　1万4998台（38.6％増・3か月連続増）
3位［3位］：トヨタ・ヤリス　1万2944台（8.4％増・3か月連続増）
4位［11位］：日産・ノート　1万0973台（16.6％増・16か月連続増）
5位［6位］：ダイハツ・ムーヴ　1万0639台（77.9％増・3か月連続増）
6位［7位］：スズキ・スペーシア　1万0290台（4.6％減・3か月ぶり減）
7位［5位］：トヨタ・カローラ　1万0178台（25.3％増・5か月ぶり減）
8位［4位］：トヨタ・シエンタ　1万0167台（167.0％増・3か月連続減）
9位［15位］：トヨタ・アクア　8808台（21.5％増・5か月ぶり増）
10位［9位］：トヨタ・ルーミー　8390台（28.0％減・3か月ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

《纐纈敏也＠DAYS》

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