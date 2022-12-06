ホンダ N-BOX、3か月連続で新車販売総合トップ　11月車名別

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は12月6日、2022年11月の通称名別新車販売台数（速報）を発表。1万7474台を販売したホンダ『N-BOX』が3か月連続トップとなった。

2位は10月に改良新型を発売したダイハツ『タント』。前年同月比38.6％増の1万4998台と好調だった。3位のトヨタ『ヤリス』は同8.4％増の1万2944台。トップ3は前月同様となった。

2022年11月 新車販売台数ランキング

1位［1位］：ホンダN-BOX 1万7474台（12.9％増・3か月連続増）

2位［2位］：ダイハツ・タント 1万4998台（38.6％増・3か月連続増）

3位［3位］：トヨタ・ヤリス 1万2944台（8.4％増・3か月連続増）

4位［11位］：日産・ノート 1万0973台（16.6％増・16か月連続増）

5位［6位］：ダイハツ・ムーヴ 1万0639台（77.9％増・3か月連続増）

6位［7位］：スズキ・スペーシア 1万0290台（4.6％減・3か月ぶり減）

7位［5位］：トヨタ・カローラ 1万0178台（25.3％増・5か月ぶり減）

8位［4位］：トヨタ・シエンタ 1万0167台（167.0％増・3か月連続減）

9位［15位］：トヨタ・アクア 8808台（21.5％増・5か月ぶり増）

10位［9位］：トヨタ・ルーミー 8390台（28.0％減・3か月ぶり減）

※［］内は前年順位、（）内は前年比

