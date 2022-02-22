札幌圏は江別、手稲方面が再開…新千歳空港方面は除雪が難航　大雪禍のJR

2月22日も台風並に発達した低気圧や大雪の影響で、北海道や東北、上信越地方で運休が相次いだ。

JR北海道では、昼頃の再開予定としていた札幌～新千歳空港間で除雪が難航し、結果的に終日運休となったが、函館本線では手稲～札幌～江別間が16時頃から1時間あたり2本程度の運行で再開した。

それ以外の札幌圏は終日運休が続いており、札幌圏以外で運行された在来線は、函館本線函館～森間、根室本線新得～厚岸間、石北本線新旭川（旭川）～上川間、宗谷本線旭川～名寄間に過ぎなかった。明日2月23日は、函館本線長万部～小樽間、石勝線（南千歳～新得）、室蘭本線（長万部～岩見沢・室蘭）、日高本線（苫小牧～鵡川）の終日運休が決まっている。

一方、JR東日本では奥羽本線（山形線）庭坂～米沢間、津軽線（青森～三厩）、只見線小出～会津坂下間、陸羽西線（新庄～余目）、上越線（水上～宮内）、磐越西線馬下（まおろし）～野沢間、飯山線越後川口～戸狩野沢温泉間、米坂線坂町～今泉間が終日運休したが、2月23日は津軽線のうち青森～蟹田間が始発から13時頃まで、蟹田～三厩（みんまや）間が始発から15時頃まで運休する。上越線、飯山線は終日運休が続く。