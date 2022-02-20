KTMジャパン、ネイキッドシリーズなど2022年ストリートモデル8機種を発表

KTMジャパンは、2022年ストリートモデルのネイキッドセグメント7機種、スポーツツアラーセグメント1機種を発表、3月より順次発売する。
2022年モデルでは高性能モデル『1290 スーパーデュークR エヴォ』が新登場。フラッグシップネイキッド『1290 スーパーデュークR』に次世代型WP製APEXセミアクティブサスペンションを装備し、電子制御テクノロジーを強化した。新開発のセミアクティブテクノロジー（SAT）により、クラストップレベルのハイパーネイキッドの獰猛さはそのままに、様々な状況における使い勝手の良さを身に付けた。
1290 スーパーデュークR エヴォは、路面状態が悪いときの安定したライディングから、サーキットでの頂点を極めるウェポンへと、スイッチひとつで変身できる。ダンピングモードは「コンフォート」、「ストリート」、「スポーツ」の3種類を標準装備。リアサスペンションのスプリングプリロードは、ライダーの要求に応じて0％から100％までの11段階で最大20mm調整できる。また、オプションのサスペンションプロパッケージでは標準設定に、「トラック」、「アドバンス」、「オート」の3つのダンピングモードを追加。さらに「ロー」、「スタンダード」、「ハイ」の3つのプリロード自動調整機能やアンチダイブ機能を備えている。
『1290 スーパーデュークR』はアグレッシブでハードな魅力をさらに引き立てる新しいカラーリングを採用。また、クイックターンスロットルツイストグリップを新たに装備し、スロットルレスポンスの向上とフルスロットル時の肘の落ち込み軽減を実現した。
ミドルクラススポーツネイキッド『890 デュークR』は、RC16 GPマシンや1290 スーパーデュークRを彷彿させるプレミアムな色合いのマットペイント「アトランティックブルー」を採用。スポーティな外観をより高めた。『250 デューク』は新たにLEDヘッドライトを採用。シャープなルックスに磨きをかけた。
フラッグシップスポーツツアラー『1290 スーパーデュークGT』はグラフィックを一新するとともに、新たに7インチの大型TFTディスプレイと新型スイッチを採用。様々な電子制御装置を直感的に操作できるようになった。また、1290 スーパーデュークRと同じアグレッシブなデザインの軽量なホイールを装着。バネ下重量を1kg軽量化してハンドリングの向上を実現した。KTM 1290 スーパーデュークR エヴォ
●KTM 1290 スーパーデュークR エヴォ
発売予定時期：2022年3月
価格：249万9000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2気筒
総排気量：1301cc
最高出力：180ps/9500rpm
最大トルク：140Nm/8000rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 200/55 ZR-17
ホイールベース：1497mm ±15mm
シート高：835mm
燃料タンク容量：約16リットル
車輌重量：約200kg（燃料除く）
カラー：ブルー×ブラック、シルバー×オレンジ
●KTM 1290 スーパーデュークR
発売予定時期：2022年4月
価格：228万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2気筒
総排気量：1301cc
最高出力：180ps/9500rpm
最大トルク：140Nm/8000rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 200/55 ZR-17
ホイールベース：1497mm ±15mm
シート高：835mm
燃料タンク容量：約16リットル
車輌重量：約198kg（燃料除く）
カラー：ブルー×ブラック
●KTM 890 デュークR
発売予定時期：2022年7月
価格：153万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC 並列2気筒
総排気量：889cc
最高出力：121ps/9250rpm
最大トルク：99Nm/7750rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 180/55 ZR-17
ホイールベース：1482mm ±15mm
シート高：834mm
燃料タンク容量：約14リットル
車輌重量：約171kg（燃料除く）
カラー：ブルー×ブラック
●KTM 890 デューク
発売予定時期：2022年5月
価格：132万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC 並列2気筒
総排気量：889cc
最高出力：116ps/9000rpm
最大トルク：92Nm/8000rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 180/55 ZR-17
ホイールベース：1476mm ±15mm
シート高：820mm
燃料タンク容量：約14リットル
車輌重量：約174kg（燃料除く）
カラー：オレンジ×ブラック、グレー×ブラック
●KTM 390 デューク
発売予定時期：2022年5月
価格：73万5000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒
総排気量：373cc
最高出力：44ps/9000rpm
最大トルク：37Nm/7000rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：110/70 ZR-17 / 150/60 ZR-17
ホイールベース：1357mm
シート高：830mm
燃料タンク容量：約13.4リットル
車輌重量：約153kg（燃料除く）
カラー：ブラック×シルバー、ブラック×ホワイト
●KTM 250 デューク
発売予定時期：2022年3月
価格：65万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒
総排気量：249cc
最高出力：30ps/9000rpm
最大トルク：24Nm/7250rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：110/70 ZR-17 / 150/60 ZR-17
ホイールベース：1357mm
シート高：830mm
燃料タンク容量：約13.4リットル
車輌重量：約152kg（燃料除く）
カラー：ブラック×シルバー、ブラック
●KTM 125 デューク
発売予定時期：2022年5月
価格：59万9000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒
総排気量：124.7cc
最高出力：15ps/10000rpm
最大トルク：12Nm/7500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：110/70 ZR-17 / 150/60 ZR-17
ホイールベース：1357mm ±15.5mm
シート高：830mm
燃料タンク容量：約13.4リットル
車輌重量：約143kg（燃料除く）
カラー：ブラック×シルバー、ブラック
●KTM 1290 スーパーデュークGT
発売予定時期：2022年5月
価格：244万9000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2気筒
総排気量：1301cc
最高出力：175ps/9750rpm
最大トルク：141Nm/7000rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 190/55 ZR-17
ホイールベース：1482mm ±15mm
シート高：835mm
燃料タンク容量：約23リットル
車輌重量：約216kg（燃料除く）
カラー：グレー×オレンジ