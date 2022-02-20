KTMジャパン、ネイキッドシリーズなど2022年ストリートモデル8機種を発表

KTMジャパンは、2022年ストリートモデルのネイキッドセグメント7機種、スポーツツアラーセグメント1機種を発表、3月より順次発売する。

2022年モデルでは高性能モデル『1290 スーパーデュークR エヴォ』が新登場。フラッグシップネイキッド『1290 スーパーデュークR』に次世代型WP製APEXセミアクティブサスペンションを装備し、電子制御テクノロジーを強化した。新開発のセミアクティブテクノロジー（SAT）により、クラストップレベルのハイパーネイキッドの獰猛さはそのままに、様々な状況における使い勝手の良さを身に付けた。

1290 スーパーデュークR エヴォは、路面状態が悪いときの安定したライディングから、サーキットでの頂点を極めるウェポンへと、スイッチひとつで変身できる。ダンピングモードは「コンフォート」、「ストリート」、「スポーツ」の3種類を標準装備。リアサスペンションのスプリングプリロードは、ライダーの要求に応じて0％から100％までの11段階で最大20mm調整できる。また、オプションのサスペンションプロパッケージでは標準設定に、「トラック」、「アドバンス」、「オート」の3つのダンピングモードを追加。さらに「ロー」、「スタンダード」、「ハイ」の3つのプリロード自動調整機能やアンチダイブ機能を備えている。

『1290 スーパーデュークR』はアグレッシブでハードな魅力をさらに引き立てる新しいカラーリングを採用。また、クイックターンスロットルツイストグリップを新たに装備し、スロットルレスポンスの向上とフルスロットル時の肘の落ち込み軽減を実現した。

ミドルクラススポーツネイキッド『890 デュークR』は、RC16 GPマシンや1290 スーパーデュークRを彷彿させるプレミアムな色合いのマットペイント「アトランティックブルー」を採用。スポーティな外観をより高めた。『250 デューク』は新たにLEDヘッドライトを採用。シャープなルックスに磨きをかけた。

フラッグシップスポーツツアラー『1290 スーパーデュークGT』はグラフィックを一新するとともに、新たに7インチの大型TFTディスプレイと新型スイッチを採用。様々な電子制御装置を直感的に操作できるようになった。また、1290 スーパーデュークRと同じアグレッシブなデザインの軽量なホイールを装着。バネ下重量を1kg軽量化してハンドリングの向上を実現した。

KTM 1290 スーパーデュークR エヴォ

●KTM 1290 スーパーデュークR エヴォ

発売予定時期：2022年3月

価格：249万9000円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2気筒

総排気量：1301cc

最高出力：180ps/9500rpm

最大トルク：140Nm/8000rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 200/55 ZR-17

ホイールベース：1497mm ±15mm

シート高：835mm

燃料タンク容量：約16リットル

車輌重量：約200kg（燃料除く）

カラー：ブルー×ブラック、シルバー×オレンジ

KTM 1290 スーパーデュークR

●KTM 1290 スーパーデュークR

発売予定時期：2022年4月

価格：228万円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2気筒

総排気量：1301cc

最高出力：180ps/9500rpm

最大トルク：140Nm/8000rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 200/55 ZR-17

ホイールベース：1497mm ±15mm

シート高：835mm

燃料タンク容量：約16リットル

車輌重量：約198kg（燃料除く）

カラー：ブルー×ブラック

KTM 890 デュークR

●KTM 890 デュークR

発売予定時期：2022年7月

価格：153万円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC 並列2気筒

総排気量：889cc

最高出力：121ps/9250rpm

最大トルク：99Nm/7750rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 180/55 ZR-17

ホイールベース：1482mm ±15mm

シート高：834mm

燃料タンク容量：約14リットル

車輌重量：約171kg（燃料除く）

カラー：ブルー×ブラック

KTM 890 デューク

●KTM 890 デューク

発売予定時期：2022年5月

価格：132万円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC 並列2気筒

総排気量：889cc

最高出力：116ps/9000rpm

最大トルク：92Nm/8000rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 180/55 ZR-17

ホイールベース：1476mm ±15mm

シート高：820mm

燃料タンク容量：約14リットル

車輌重量：約174kg（燃料除く）

カラー：オレンジ×ブラック、グレー×ブラック

KTM 390 デューク

●KTM 390 デューク

発売予定時期：2022年5月

価格：73万5000円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒

総排気量：373cc

最高出力：44ps/9000rpm

最大トルク：37Nm/7000rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：110/70 ZR-17 / 150/60 ZR-17

ホイールベース：1357mm

シート高：830mm

燃料タンク容量：約13.4リットル

車輌重量：約153kg（燃料除く）

カラー：ブラック×シルバー、ブラック×ホワイト

KTM 250 デューク

●KTM 250 デューク

発売予定時期：2022年3月

価格：65万円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒

総排気量：249cc

最高出力：30ps/9000rpm

最大トルク：24Nm/7250rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：110/70 ZR-17 / 150/60 ZR-17

ホイールベース：1357mm

シート高：830mm

燃料タンク容量：約13.4リットル

車輌重量：約152kg（燃料除く）

カラー：ブラック×シルバー、ブラック

KTM 125 デューク

●KTM 125 デューク

発売予定時期：2022年5月

価格：59万9000円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒

総排気量：124.7cc

最高出力：15ps/10000rpm

最大トルク：12Nm/7500rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：110/70 ZR-17 / 150/60 ZR-17

ホイールベース：1357mm ±15.5mm

シート高：830mm

燃料タンク容量：約13.4リットル

車輌重量：約143kg（燃料除く）

カラー：ブラック×シルバー、ブラック

KTM 1290 スーパーデュークGT

●KTM 1290 スーパーデュークGT

発売予定時期：2022年5月

価格：244万9000円

＜主要諸元＞

エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2気筒

総排気量：1301cc

最高出力：175ps/9750rpm

最大トルク：141Nm/7000rpm

変速機：6速

タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17 / 190/55 ZR-17

ホイールベース：1482mm ±15mm

シート高：835mm

燃料タンク容量：約23リットル

車輌重量：約216kg（燃料除く）

カラー：グレー×オレンジ