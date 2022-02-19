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KTMジャパン、アドベンチャーシリーズなど2022年モデル8機種を発表

KTM 390 アドベンチャー（オプション装着車）
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  • KTM 1290 スーパーアドベンチャーS
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KTMジャパンは、2022年ストリートモデルのトラベルセグメント7機種、スーパーモトセグメント1機種を発表、3月より順次発売する。

2022年モデルでは、KTMのラリーマシンからインスピレーションを受けてデザインされた小排気量アドベンチャーモデル『390アドベンチャー』と『250アドベンチャー』に新グラフィックを採用。スポーティな外観により磨きをかけた。

また、リーンアングルセンサー付ABS/トラクションコントロールなどクラスを超えた装備が魅力の『390アドベンチャー』にはトラクションコントロールにストリートモードとオフロードモードを追加。オフロードモードでは、リアホイールのスリップ許容量が増加し、踏み固められていない路面や濡れた路面での走行をサポートする。ホイールのデザインも一新し、剛性と耐久性を向上させている。

KTM 1290 スーパーアドベンチャーSKTM 1290 スーパーアドベンチャーS

●KTM 1290 スーパーアドベンチャーS

発売予定時期：2022年5月
価格：244万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2 気筒
総排気量：1301cc
最高出力：160ps/9000rpm
最大トルク：138Nm/6500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-19/170/60 ZR-17
ホイールベース：1557mm ±15mm
シート高：849/869mm（調整式）
燃料タンク容量：約23リットル
車輌重量：約227kg（燃料除く）
カラー：グレー×オレンジ

KTM 1290 スーパーアドベンチャーRKTM 1290 スーパーアドベンチャーR

●KTM 1290 スーパーアドベンチャーR

発売予定時期：2022年3月
価格：264万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC V型2 気筒
総排気量：1301cc
最高出力：160ps/9000rpm
最大トルク：138Nm/6500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：90/90-21/150/70-18
ホイールベース：1577mm ±15mm
シート高：880mm
燃料タンク容量：約23リットル
車輌重量：約228kg（燃料除く）
カラー：ブラック×ブルー×ホワイト

KTM 890 アドベンチャーKTM 890 アドベンチャー

●KTM 890 アドベンチャー

発売予定時期：2022年3月
価格：169万5000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC並列2 気筒
総排気量：889cc
最高出力：105ps/8000rpm
最大トルク：100Nm/6500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：90/90-21/150/70-18
ホイールベース：1509mm ±15mm
シート高：830/850mm（調整式）
燃料タンク容量：約20リットル
車輌重量：約200kg（燃料除く）
カラー：ブラック×オレンジ、ブラックxグレー

KTM 890 アドベンチャーRKTM 890 アドベンチャーR

●KTM 890 アドベンチャーR

発売予定時期：2022年3月
価格：175万9000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC並列2 気筒
総排気量：889cc
最高出力：105ps/8000rpm
最大トルク：100Nm/6500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：90/90-21/150/70-18
ホイールベース：1528mm ±15mm
シート高：880mm
燃料タンク容量：約20リットル
車輌重量：約200kg（燃料除く）
カラー：ブラック×オレンジ×ホワイト

KTM 390 アドベンチャーKTM 390 アドベンチャー

●KTM 390 アドベンチャー

発売予定時期：2022年5月
価格：83万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒
総排気量：373.2cc
最高出力：44ps/9000rpm
最大トルク：37Nm/7000rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：100/90-19/130/80-17
ホイールベース：1430mm
シート高：855mm
燃料タンク容量：約14.5リットル
車輌重量：約161kg（燃料除く）
カラー：ブルー×オレンジ、ブラック×グレー

KTM 250 アドベンチャーKTM 250 アドベンチャー

●KTM 250 アドベンチャー

発売予定時期：2022年3月
価格：73万円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークDOHC単気筒
総排気量：248.8cc
最高出力：30ps/9000rpm
最大トルク：24Nm/7250rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：100/90-19/130/80-17
ホイールベース：1430mm
シート高：855mm
燃料タンク容量：約14.5リットル
車輌重量：約159kg（燃料除く）
カラー：オレンジ×ホワイト、ブルー×ホワイト

KTM 690 エンデューロRKTM 690 エンデューロR

●KTM 690 エンデューロR

発売予定時期：2022年3月
価格：158万5000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークSOHC単気筒
総排気量：692.7cc
最高出力：75ps/8000rpm
最大トルク：73.5Nm/6500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：90/90-21/140/80-18
ホイールベース：1506mm ±15mm
シート高：929mm
燃料タンク容量：約13.5リットル
車輌重量：約149 kg（燃料除く）
カラー：オレンジ×グレー

KTM 690 SMC RKTM 690 SMC R

●KTM 690 SMC R

発売予定時期：2022年3月
価格：158万5000円
＜主要諸元＞
エンジン型式：水冷4ストロークSOHC単気筒
総排気量：692.7cc
最高出力：75ps/8000rpm
最大トルク：73.5Nm/6500rpm
変速機：6速
タイヤ（F/R）：120/70 ZR-17/160/60 ZR-17
ホイールベース：1476mm ±15mm
シート高：892mm
燃料タンク容量：約13.5リットル
車輌重量：約150kg（燃料除く）
カラー：オレンジ×グレー

《纐纈敏也＠DAYS》

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