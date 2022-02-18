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フルHDの1.8倍キレイ！ 低コストドラレコ、PAPAGO!「GoSafe 130Plus」

超高画質WQHD・1カメラドラレコ「GoSafe 130Plus」
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「PAPAGO!」ブランドのドライブレコーダーシリーズに、フルHDの1.8倍キレイな映像を記録できる超高画質WQHD・1カメラドライブレコーダー「GoSafe 130Plus」が新登場。2022年2月17日（木）から販売が開始される。

WQHD規格は2560ピクセル×1440ピクセルの解像度で、フルHD（1920ピクセル×1080ピクセル）の約1.8倍。ナンバープレートの数字や文字も鮮明に記録できる、広角122.8度／水平104.4度／垂直55.9度のF1.6レンズを搭載。同製品はフロントガラス貼り付け式のブラケットが付属し、シガーソケットに接続するだけですぐに使えて、シンプルで操作しやすいエントリーモデルのドライブレコーダーだ。

CMOSセンサーは400万画素で、白とび黒潰れ対策のWDR機能も搭載されているので、夜間でも鮮明な画質での記録が可能。また、太陽の熱を逃がし、本体やメモリーカードのダメージを軽減できるエアフロー設計も採用されている。

録画モードは常時・衝撃時・手動・駐車監視（※要配線）の4モード。本体には2インチモニターも搭載し、専用ビューアソフト「PAPAGO!PLAYER」によりWindows/Macどちらのパソコンでも映像を再生可能。

全国のLED信号に対応、PAPAGO!初の安心長期2年保証が付属するほか、microSDHC32GB（Class 10）やドライブレコーダー搭載ステッカーも付属する。

GoSafe 130Plus
メーカー希望小売価格：￥13,980（税込）
解像度：［WQHD（2560×1440p）30fps／SHD（2304×1296p）30fps／フルHD（1920×1080p）30/60fps／HD（1280×720p）30/60fps］
録画形式：MP4
本体寸法：高さ63×幅63×奥行き32（mm）
本体重量：約46g
対応カード：microSD 16GB ～ microSDXC 128GB、Class10（UHS-I）を推奨
※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
※GPSは別売オプションで対応

《編集部》

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