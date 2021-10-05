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パイオニア、カーナビ向け地図更新ソフトとオービス商品を11月より順次発売

　　 パイオニア・カロッツェリア「サイバーナビ」（参考画像）
  • パイオニア・カロッツェリア「サイバーナビ」（参考画像）

パイオニアは、既発売のカーナビゲーションの地図・機能更新ソフト、オービス商品の2021年度版を11月より順次発売する。

2021年度版の主な道路データ更新内容は、「名古屋第二環状自動車道 名古屋西JCT～飛島JCT」、「東九州自動車道 志布志IC～鹿屋串良JCT」、「宮古盛岡横断道路 平津戸・岩井～松草」、「東名高速道路 綾瀬スマートIC」など。その他、最新の道路データや地点情報データを収録している。

商品一覧

●サイバーナビ
・商品付属分バージョンアップSD送付サービス（有償）/CNMK-C4310　5500円（12月発売）
・商品付属分バージョンアップSD送付サービス（有償）/CNMK-C3510　5500円（12月発売）

●楽ナビ
・商品付属分バージョンアップSD送付サービス（有償）/CNMK-R8310　5500円（12月発売）
・商品付属分マップチャージSD送付サービス（有償）/CNMK-R7810　4400円（12月発売）
・楽ナビマップType VIII Vol.3 SD更新版/CNSD-R8310　2万2550円（12月発売）
・楽ナビマップType VII Vol.8 ダウンロード版/CNVU-R7810DL　1万7600円（11月発売）
・楽ナビマップType VII Vol.8 SD更新版/CNSD-R7810　2万0900円（12月発売）
・楽ナビマップType VI Vol.10 ダウンロード版/CNVU-R61010DL　1万7600円（11月発売）
・楽ナビマップType VI Vol 10 SD更新版/CNSD-R61010　2万0900円（12月発売）
・楽ナビポータブルマップType I Vol.10 ダウンロード版/CNVU-RP1010DL　1万7600円（11月発売）
・楽ナビポータブルマップType I Vol 10・SD更新版/CNSD-RP1010　2万0900円（12月発売）

●オービス関連
・Option「オービスSD」/CNAD-OP22 II SD　5280円（11月発売）
・Option「オービスROM」/CNAD-OP22 II 3300円（11月発売）
・Option「オービスライブ」/CNAD-OP22 II DL　2200円（11月発売）

※各ダウンロード版は、MapFanプレミアム（年額コース/3960円）に加入すると、追加費用なしでバージョンアップが可能になる「地図割プラス」の対象となる。

《纐纈敏也＠DAYS》

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