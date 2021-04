VW、米国の新社名「ボルツワーゲン」への変更を撤回

フォルクスワーゲン(Volkswagen)は3月31日、米国での社名を「ボルツワーゲン」に変更するとの3月30日の発表を撤回した。

「ボルツワーゲン」の英語表記は、「Voltswagen」で、「Volt(ボルト)」が含まれている。ボルツワーゲンの新社名は、電動化を鮮明にし、EVを普及させるという強い意志が込められたもの、としていた。

フォルクスワーゲンは3月31日、米国での社名をボルツワーゲンに変更するとの発表を撤回した。同社は、「エイプリルフールとして始めたものだが、世界中を騒がせた」と謝罪した。

フォルクスワーゲンは、新世代EVの「ID.」シリーズの米国第一弾モデル、『ID.4』を米国市場に投入した。このID.4の導入に合わせて、米国の社名をボルツワーゲンに変更すると発表していた。

What began as an April Fool’s effort got the whole world buzzing. Turns out people are as passionate about our heritage as they are about our electric future. So whether it’s Voltswagen or Volkswagen, people talking about electric driving and our ID.4 can only be a good thing. pic.twitter.com/Rzx8mJgxkT