ルノーの小型SUV『キガー』、1月28日発表…ティザーイメージ

ルノーグループは1月26日、1月28日に発表予定の新型コンパクトSUV、ルノー『キガー』(Renault KIGER)のティザーイメージを公開した。

キガーは、ルノーが2020年11月にワールドプレミアした同名のコンセプトカーの市販モデル。Bセグメントに属するコンパクトSUVとなり、最初にインドで発売され、他の世界市場にも投入される予定だ。

キガーのデザインは、ルノーのフランスのデザインチームと、インドのデザイン部門が協力して担当した。スポーティでモダンな独特のスタイリングは、強い印象を与えるという

また、キガーの車台には、ルノー日産三菱アライアンスの「CMFA +」プラットフォームを使用する。パワートレインには、新開発のターボエンジンが搭載され、エキサイティングなドライブを可能にしているという。

Get ready for the latest in our line of revolutionary cars, & live #theKIGERlife.

The new *#RENAULTKIGER*

Soon in #India#StayTuned pic.twitter.com/TXh30F8l5C