ホーム 鉄道 企業動向 記事

順次再開する東北エリア、依然再開未定が多い信越エリア…JR東日本、1月9日の運行計画

　　 大湊線の終点・大湊駅の積雪状況。
  • 大湊線の終点・大湊駅の積雪状況。

JR東日本は1月8日、大雪や暴風の影響による1月9日の運休計画を発表した。

次の線区では1月9日始発から運休となるが、東北エリアでは昼前後から順次再開となる（とくに記載がない場合は再開未定）。

・津軽線／青森～三厩全線（青森～蟹田は下りが青森11時01分発、上りが蟹田11時45分発から、蟹田～三厩間は下りが蟹田14時11分発、上りが三厩12時37分発から再開予定）

・大湊線／野辺地～大湊全線（下りは野辺地11時45分発『リゾートあすなろ下北1号』から、上りは大湊11時48分発から再開予定）

・八戸線／鮫～久慈（下りは八戸12時22分発、上りは久慈12時57分発から再開予定）

・花輪線／直通するIGRいわて銀河鉄道線を含む、盛岡～大館全線（下りは盛岡12時37分発、上りは大館13時36分発から再開予定）

・北上線／北上～横手全線（下りは北上13時40分発、上りは横手13時46分発から再開予定）

・奥羽本線／新庄～横手（新庄～院内は1月10日も始発から終日運休、院内～湯沢は1月10日午後、湯沢～横手は1月9日午後再開の見通し）、大館～青森（午後再開の見通し、特急『つがる1・2号』は全区間運休）

・羽越本線／酒田～秋田（午後再開の見通し、特急『いなほ1・5・7・8・10・14号』は全区間運休）

・五能線／奥羽本線を含む東能代～弘前全線（午後再開の見通し、快速『リゾートしらかみ1・2・4・5号』は全区間運休）

・信越本線／長岡～直江津（特急『しらゆき』は全区間運休）

・越後線／吉田～柏崎

・磐越西線／馬下（まおろし）～喜多方（早くて昼以降の再開見通し）

・上越線／信越本線を含む水上～長岡

・弥彦線／東三条～弥彦全線

・飯山線／森宮野原～越後川口

・只見線／只見～小出

・米坂線／坂町～今泉

なお、直江津駅（新潟県上越市）でJR信越本線と接続する、えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン（直江津～妙高高原）と、日本海ひすいライン（直江津～市振）も終日運休となる。

《佐藤正樹（キハユニ工房）》

編集部おすすめのニュース

  • 1月7-9日、東北や北陸などJR各線に大雪の影響…山形新幹線山形以北など、相次いで計画運休が決定 画像 1月7-9日、東北や北陸などJR各線に大雪の影響…山形新幹線山形以北など、相次いで計画運休が決定
  • 1月7日大雪予報「不要不急の外出控えて」　国交省が注意喚起 画像 1月7日大雪予報「不要不急の外出控えて」　国交省が注意喚起
  • 12月18日の大雪…函館本線江別-滝川間で23-8時に計画運休、上越線は麻痺続く 画像 12月18日の大雪…函館本線江別-滝川間で23-8時に計画運休、上越線は麻痺続く
Response.TV
  • 動画
  • 動画
  • 動画
  • 動画

特集

【鉄道】注目の記事

JR東日本

えちごトキめき鉄道

おすすめのニュース

主要メーカー別インデックス
国産自動車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ
外国自動車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ クライスラー ジープ フォード シボレー キャデラック サーブ ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス ダッジ マセラティ アストンマーチン ロールスロイス ベントレー ヒュンダイ
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES