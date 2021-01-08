順次再開する東北エリア、依然再開未定が多い信越エリア…JR東日本、1月9日の運行計画

JR東日本は1月8日、大雪や暴風の影響による1月9日の運休計画を発表した。

次の線区では1月9日始発から運休となるが、東北エリアでは昼前後から順次再開となる（とくに記載がない場合は再開未定）。

・津軽線／青森～三厩全線（青森～蟹田は下りが青森11時01分発、上りが蟹田11時45分発から、蟹田～三厩間は下りが蟹田14時11分発、上りが三厩12時37分発から再開予定）

・大湊線／野辺地～大湊全線（下りは野辺地11時45分発『リゾートあすなろ下北1号』から、上りは大湊11時48分発から再開予定）

・八戸線／鮫～久慈（下りは八戸12時22分発、上りは久慈12時57分発から再開予定）

・花輪線／直通するIGRいわて銀河鉄道線を含む、盛岡～大館全線（下りは盛岡12時37分発、上りは大館13時36分発から再開予定）

・北上線／北上～横手全線（下りは北上13時40分発、上りは横手13時46分発から再開予定）

・奥羽本線／新庄～横手（新庄～院内は1月10日も始発から終日運休、院内～湯沢は1月10日午後、湯沢～横手は1月9日午後再開の見通し）、大館～青森（午後再開の見通し、特急『つがる1・2号』は全区間運休）

・羽越本線／酒田～秋田（午後再開の見通し、特急『いなほ1・5・7・8・10・14号』は全区間運休）

・五能線／奥羽本線を含む東能代～弘前全線（午後再開の見通し、快速『リゾートしらかみ1・2・4・5号』は全区間運休）

・信越本線／長岡～直江津（特急『しらゆき』は全区間運休）

・越後線／吉田～柏崎

・磐越西線／馬下（まおろし）～喜多方（早くて昼以降の再開見通し）

・上越線／信越本線を含む水上～長岡

・弥彦線／東三条～弥彦全線

・飯山線／森宮野原～越後川口

・只見線／只見～小出

・米坂線／坂町～今泉

なお、直江津駅（新潟県上越市）でJR信越本線と接続する、えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン（直江津～妙高高原）と、日本海ひすいライン（直江津～市振）も終日運休となる。