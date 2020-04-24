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体験型水族館やレゴランドなど、世界25カ国130の屋内外アトラクション施設の秘蔵映像が公開中

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マーリン・エンターテイメンツ、アトラクション施設の秘蔵映像を公開
  • マーリン・エンターテイメンツ、アトラクション施設の秘蔵映像を公開
レゴランドやマダム・タッソー、SEALIFEなどを運営するマーリン・エンターテイメンツは、新型コロナウイルスの影響によりアトラクション施設を休館しているが、引き続き楽しさや教養溢れるコンテンツを届けたいと、「AtoZエンターテイメント映像」を公開している。

YouTubeやFacebookで視聴が可能で、体験型水族館「シーライフ」でのライブ映像やレゴ作品早作り映像など、世界25カ国130に及ぶアトラクション施設の映像を、頭文字にAからZを使用し配信している。

■AtoZエンターテイメント映像一部抜粋
・H is for Helping our coral reefs with SEA LIFE Aquarists in Curacao


・O is for Ozzy and Ola the UK’s first sea otters, looked after by a team of Otterologists at National SEA LIFE Centre Birmingham


・M is for - a Minifigure view of a LEGO New York Miniland. Epic!
《鈴木まゆこ》

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