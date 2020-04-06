新車登録ランキングは カローラ がトップ、プリウス との接戦を制す　2019年度車名別

日本自動車販売協会連合会は4月6日、2019年度（2019年4月～2020年3月）の乗用車系車名別販売台数ランキングを発表。トヨタ『カローラ』が11万4358台（前年度比21.1％増）でトップとなった。

2位はトヨタ『プリウス』。11万3361台（同1.5％減）で昨年から1ランクアップとなった。3位のトヨタ『シエンタ』は10万8067台（同12.6％増）で昨年の5位から浮上。2年ぶりにトップ3をトヨタが独占した。

昨年、日産車として50年ぶりの首位を獲得した『ノート』は、10万5908台（19.6％減）と伸び悩み、4位に転落した。

2019年度の新車乗用車販売台数ランキング上位10車は以下の通り。［］内は前年順位、（）内は前年比。

1位［6位］：トヨタ・カローラ 11万4358台（21.1％増・2年連続増）

2位［3位］：トヨタ・プリウス 11万3361台（1.5％減・3年連続減）

3位［5位］：トヨタ・シエンタ 10万8067台（12.6％増・2年連続増）

4位［1位］：日産ノート 10万5908台（19.6％減・4年ぶり減）

5位［9位］：トヨタ・ルーミー 9万2890台（7.2％増・3年連続増）

6位［2位］：トヨタ・アクア 9万1322台（28.6％減・6年連続減）

7位［11位］：ホンダ・フリード 8万4407台（0.9％増・2年ぶり増）

8位［4位］：日産セレナ 8万4051台（16.0％減・2年ぶり減）

9位［7位］：トヨタ・ヴォクシー 8万1949台（8.9％減・5年連続減）

10位［10位］：ホンダ・フィット 7万6101台（11.4％減・2年連続減）