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新車登録ランキングは カローラ がトップ、プリウス との接戦を制す　2019年度車名別

トヨタ・カローラ・ハイブリッド W×B
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日本自動車販売協会連合会は4月6日、2019年度（2019年4月～2020年3月）の乗用車系車名別販売台数ランキングを発表。トヨタ『カローラ』が11万4358台（前年度比21.1％増）でトップとなった。

2位はトヨタ『プリウス』。11万3361台（同1.5％減）で昨年から1ランクアップとなった。3位のトヨタ『シエンタ』は10万8067台（同12.6％増）で昨年の5位から浮上。2年ぶりにトップ3をトヨタが独占した。

昨年、日産車として50年ぶりの首位を獲得した『ノート』は、10万5908台（19.6％減）と伸び悩み、4位に転落した。

2019年度の新車乗用車販売台数ランキング上位10車は以下の通り。［］内は前年順位、（）内は前年比。

1位［6位］：トヨタ・カローラ　11万4358台（21.1％増・2年連続増）
2位［3位］：トヨタ・プリウス　11万3361台（1.5％減・3年連続減）
3位［5位］：トヨタ・シエンタ　10万8067台（12.6％増・2年連続増）
4位［1位］：日産ノート　10万5908台（19.6％減・4年ぶり減）
5位［9位］：トヨタ・ルーミー　9万2890台（7.2％増・3年連続増）
6位［2位］：トヨタ・アクア　9万1322台（28.6％減・6年連続減）
7位［11位］：ホンダ・フリード　8万4407台（0.9％増・2年ぶり増）
8位［4位］：日産セレナ　8万4051台（16.0％減・2年ぶり減）
9位［7位］：トヨタ・ヴォクシー　8万1949台（8.9％減・5年連続減）
10位［10位］：ホンダ・フィット　7万6101台（11.4％減・2年連続減）

《纐纈敏也＠DAYS》

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