ホンダ N-BOX 圧勝、自己記録更新の25万3500台で5連覇…軽自動車販売　2019年車名別

全国軽自動車協会連合会は1月9日、2019年（1～12月）の軽四輪車通称名別新車販売台数（速報）を発表。ホンダ『N-BOX』が過去最高の25万3500台を販売し、5年連続トップとなった。
N-BOXは月間販売台数でも2017年9月から2019年10月まで26か月連続トップを記録。11月こそダイハツ『タント』に首位の座を譲ったものの、年間を通して好調な販売を持続し、前年比4.8％増の25万3500台で、V5を達成した。
2位には7月にフルモデルチェンジを行った新型タントが浮上した。2019年11月には、5年ぶりに首位を奪還するなど健闘を見せたが、年間では同28.4％増の17万5292台。首位N-BOXとは約7万8000台の差をつけられた。
2019年車名別 軽自動車販売台数ランキング
1位［1位］：ホンダN-BOX 25万3500台（4.8％増・5年連続増）
2位［4位］：ダイハツ・タント 17万5292台（28.4％増・5年ぶり増）
3位［2位］：スズキ・スペーシア 16万6389台（9.4％増・4年連続増）
4位［3位］：日産デイズ 15万7439台（11.3％増・3年連続増）
5位［5位］：ダイハツ・ムーヴ 12万2835台（9.6％減・2年連続減）
6位［7位］：ダイハツ・ミラ 9万4527台（11.9％増・3年ぶり減）
7位［6位］：スズキ・ワゴンR 9万0046台（16.6％減・2年連続減）
8位［8位］：スズキ・アルト 7万2033台（6.7％減・7年連続減）
9位［9位］：スズキ・ハスラー 5万7840台（11.4％減・5年連続減）
10位［11位］：三菱・eK 4万4883台（0.4％減・3年ぶり減）
※［］内は前年順位、（）内は前年比