プロト、学生フォーミュラ日本大会2026に出展…スウェッジラインのブレーキホースを展示

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を手がける株式会社プロトは、8月2日（日）～8月7日（金）に愛知スカイエキスポで開催される「学生フォーミュラ日本大会2026」に、愛知ブランド企業枠として出展する。

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■スウェッジラインのブレーキホースを展示

展示の中心となるのは、プロト独自のスカート＆ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用したハイパフォーマンスブレーキホース「スウェッジライン／プロ」だ。

車種専用の金具や取り回しを設定した「スウェッジラインプロ」は、純正に準じたホース配置を基本としながら、独自の配置と車種専用の取り付け部を採用することで、高いフィット性とブレーキフィールの向上を実現している。

■学生フォーミュラ車両向けのオーダーにも対応

スウェッジラインは自社工場での生産体制を持ち、長さや金具を指定したオーダーホースにも対応している。学生フォーミュラ車両1台1台に合わせたブレーキホースのオーダー製作も可能だ。

大会当日のブースでは、開発スタッフがブレーキホースに関する相談にも対応する予定で、参加チームへの技術的なサポートも行う。

■CSR活動として人材育成を支援

プロトは1981年4月の創業以来、二輪・四輪パーツの販売から始まり、オートバイメーカー事業や輸入車両販売（Eバイク含む）へとフィールドを拡大してきた。現在は車両・部品・用品の総合商社として、オートバイライフとカーライフをトータルにサポートしている。

同社はCSR活動の一環として、国内最大規模の「ものづくり＝人づくり」の事業である学生フォーミュラ日本大会への参加・サポートを継続しており、自動車技術および産業の発展・振興に貢献する人材の育成を目指している。