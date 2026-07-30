楽天自動車保険、マイページで契約変更がWeb完結に…住所変更・解約も対応

楽天損害保険（楽天損保）は、「楽天自動車保険」のマイページ機能を拡充し、各種契約内容の変更手続きをWebで完結できるようにしたと発表した。

これまで契約内容の変更には電話などでの手続きが必要な場合があり、オペレーターとの通話や折り返しを待つなど、完了までに時間がかかることがあった。

今回の機能拡充により、PCやスマートフォンから都合の良いタイミングで、簡単かつスピーディーに手続きができるようになった。

対象となる主な手続きは、

・住所変更などのお客さま情報の変更

・車の入替やナンバープレートの変更

・特約・補償内容の変更

・契約のキャンセル・解約、だ。

「楽天自動車保険」は、お得な保険料と簡単な手続きに加え、24時間365日受付の事故対応を備えた楽天会員向けの自動車保険だ。最大3%の楽天ポイントが貯まるプログラムや、楽天ダイヤモンド会員向けの新規インターネット割引30%など、楽天エコシステムを日常的に利用する顧客に好評を得ており、2026年1月から6月の収入保険料は前年比51%増と成長を続けている。

また、2026年11月1日以降に保険始期日となる契約を対象に商品改定も実施。「自動ブレーキ割引」の対象範囲拡大や「最強ロードサービス」の導入、見積もり・申込み画面の全面リニューアルも行った。

楽天損保は今後も、インターネット型保険ならではの利便性と価格競争力を高めるとともに、楽天エコシステムとの連携をさらに強化し、「安心、お得、簡単。」な商品・サービスの提供を目指すとしている。