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バリュートープ「オールタイムレンタカー」が東京・代々木に新ステーション…新宿エリアでサービス拡大

バリュートープ「オールタイムレンタカー」が東京・代々木に新ステーション
  • バリュートープ「オールタイムレンタカー」が東京・代々木に新ステーション
  • オールタイムレンタカーのアプリ画面
  • オールタイムレンタカーの貸出ステーションの例

バリュートープは7月29日、レンタカーサービス「オールタイムレンタカー」の新ステーションを東京都渋谷区に開設したと発表した。代々木駅東口から徒歩4分の立地で、新宿駅からも徒歩圏内となり、新宿エリアでのサービス展開を拡大する。

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新たに開設した「ゼニス南新宿ステーション」は、東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目14に位置する。代々木駅至近に加え、新宿駅からもアクセスしやすい立地を生かし、新宿を拠点とした移動需要への対応を強化する。

「オールタイムレンタカー」は、カーシェアの利便性とレンタカーの低価格な料金体系を組み合わせた無人貸出型のサービスだ。スマートフォン用アプリから予約、車両検索、貸出・返却までを完結でき、店舗営業時間に左右されることなく24時間利用できることを特徴としている。

また、同サービスでは、クルマのスマートキー機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」を導入している。バーチャルキーはイードとジゴワッツが共同開発したシステムで、スマートフォンを用いて車両の施錠・解錠を行える。事業基盤には、スマートバリューが開発・運営するモビリティサービスプラットフォーム「Kuruma Base」を採用している。

バリュートープは2020年1月設立。カーシェア型レンタカー事業を展開している。


《高木啓》

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