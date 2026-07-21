SBI損保、自動車保険マイページ拡充…事故対応のコミュニケーションを一元化

SBI損害保険は、自動車保険のマイページ機能を拡充し、新機能の提供を開始した。

今回の機能追加により、顧客は事故対応に関するコミュニケーションや保険料の試算結果をマイページ上で確認できるようになった。SBI損保は「顧客の声をもとに継続的に機能拡充に取り組んでいる」としており、利便性のさらなる向上を目指す。

■事故後のコミュニケーションをマイページ上で一元化

新機能では、事故対応や保険金支払いまでの流れ、実際の保険金額や割増保険料をもとにした保険使用のメリット・デメリットを動画で説明する。動画内から車の修理や保険使用に関する意向を回答することも可能だ。

■段階的な機能強化の取り組み

今回の新機能提供に先立ち、SBI損保はマイページの機能強化を段階的に進めてきた。

2026年1月には、必要な情報に直感的にアクセスできるよう画面構成や掲載コンテンツを見直した。事故対応の進捗や必要な手続きが画面上にわかりやすく表示される設計とし、操作性および視認性の向上を図っている。

2026年4月には、保険を利用した場合と利用しない場合の将来保険料を比較できる機能を追加した。

SBI損保は「事故対応における顧客の不安に寄り添い、より安心して利用できるサービスの提供に引き続き取り組む」としている。

SBI損保は、インターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担うSBIインシュアランスグループの一員。「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、テクノロジーを活用した保険商品とサービスを提供している。