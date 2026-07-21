ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

SBI損保、自動車保険マイページ拡充…事故対応のコミュニケーションを一元化

SBI損保、自動車保険マイページ拡充…事故対応のコミュニケーションを一元化
  • SBI損保、自動車保険マイページ拡充…事故対応のコミュニケーションを一元化

SBI損害保険は、自動車保険のマイページ機能を拡充し、新機能の提供を開始した。

今回の機能追加により、顧客は事故対応に関するコミュニケーションや保険料の試算結果をマイページ上で確認できるようになった。SBI損保は「顧客の声をもとに継続的に機能拡充に取り組んでいる」としており、利便性のさらなる向上を目指す。

■事故後のコミュニケーションをマイページ上で一元化

新機能では、事故対応や保険金支払いまでの流れ、実際の保険金額や割増保険料をもとにした保険使用のメリット・デメリットを動画で説明する。動画内から車の修理や保険使用に関する意向を回答することも可能だ。

■段階的な機能強化の取り組み

今回の新機能提供に先立ち、SBI損保はマイページの機能強化を段階的に進めてきた。

2026年1月には、必要な情報に直感的にアクセスできるよう画面構成や掲載コンテンツを見直した。事故対応の進捗や必要な手続きが画面上にわかりやすく表示される設計とし、操作性および視認性の向上を図っている。

2026年4月には、保険を利用した場合と利用しない場合の将来保険料を比較できる機能を追加した。

SBI損保は「事故対応における顧客の不安に寄り添い、より安心して利用できるサービスの提供に引き続き取り組む」としている。

SBI損保は、インターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担うSBIインシュアランスグループの一員。「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、テクノロジーを活用した保険商品とサービスを提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SBI ホールディングス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews