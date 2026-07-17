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VWジャパン、RB大宮アルディージャとモビリティパートナー契約を締結

VWジャパンがRB大宮アルディージャとモビリティパートナー契約を締結
  • VWジャパンがRB大宮アルディージャとモビリティパートナー契約を締結

フォルクスワーゲン ジャパンは、RB大宮アルディージャと、長期的な戦略的パートナーシップの一環として「モビリティパートナー契約」を締結したと発表した。

両者は、イノベーションやパフォーマンス、地域社会とのつながり、次世代育成を共通の理念に掲げ、トップチームの競技的な側面に加え、育成年代の強化やファンとの接点づくりで協業するという。

中核には、グラスルーツレベルでのフットボール普及・育成がある。若い世代に夢や刺激を与え、競技参加の裾野を広げる地域密着型の取り組みを進める方針だ。

さらに、電動モビリティや充電インフラに関する連携を含めて支援し、人と地域、そして環境が調和する持続可能な未来を目指すとしている。

契約により、クラブへフォルクスワーゲンブランドの車両を提供するほか、ユニフォームおよびプレマッチウェアの左袖にフォルクスワーゲンブランドロゴを掲出する。

ロゴ入りユニフォームは、池袋と大宮で開くポップアップストアで数量限定販売する。池袋会場は2026年7月18日（土）と19日（日）の週末に限る。大宮会場ではファンクラブ会員がユニフォームを持ち込み、左袖への圧着サービス（無料）を受けられるが、対応できる数量に限りがある。

なお、現時点ではポップアップストア以外で販売するユニフォームにはフォルクスワーゲンブランドロゴは入らないとしている。

フォルクスワーゲンは「We Drive Football」を掲げ、平等・多様性・公平性を推進し、プロから次世代の育成まで支援する考えを示している。

《森脇稔》

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