ドイツ製ハイエンドカーオーディオ「GZ REFERENCE」シリーズ3機種をイース・コーポレーションが受注販売開始

イース・コーポレーションは、ドイツのカーオーディオブランド「グラウンドゼロ（GROUND ZERO）」のハイエンドスピーカーユニット「GZ REFERENCEシリーズ」3機種を、7月末より全国の正規取扱店を通じて受注販売を開始する。

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GZ REFERENCEシリーズは「原音への忠実さ」を追求して開発されたラインナップ。全コンポーネントに世界最高峰の測定システム「Klippel」を用いた設計最適化が施され、インピーダンスをリニア化する磁気回路や回折現象を抑制する構造が採用されている。ツィーター、ミッドレンジ、ミッドウーファーの3ユニットで構成され、別途クロスオーバーネットワークまたはDSPが必要となる。

■GZ REFERENCE T-26（24万2000円・税込）

「All Axis（オールアクシス）」設計を採用した2.6cmドームツィーター（ペア）。凹型（コンケイブ）の26mmチタンドームにより、あらゆる角度で均一な指向特性が得られる。ドーム周囲には波型のフェルトマスクが装備され、回折現象を抑制。ネオジウムモーターにカッパーカップを統合することで電気的な歪みを低減している。定格入力90W、公称インピーダンス4Ω、周波数特性2kHz～28kHz、能率91dB。取付穴直径48mm、取付深さ29mm。

■GZ REFERENCE M-80（24万2000円・税込）

ダイヤモンド構造のセラミックコーティッドアルミニウムコーンとハイダンピングサポートコーンを組み合わせた8cmミッドレンジスピーカー（ペア）。ネオジウムマグネットの磁気回路をKlippelシステムで最適化し、アルミニウム製インピーダンス補正リングが搭載されている。定格入力70W、公称インピーダンス4Ω、周波数特性220Hz～12kHz、能率85dB。取付穴外径94mm、取付穴直径77mm、取付深さ43mm。GZ ULTRA 165-GRILLに対応。

■GZ REFERENCE K-165（28万6000円・税込）

16.5cmミッドウーファー（ペア）。セラミックコーティッドアルミニウムコーンとハイダンピングサポートコーンの組み合わせに加え、ネオジウムとフェライトを組み合わせた高効率ハイブリッドモーターが採用されている。アルミニウム製補正リングによるインピーダンス安定化、独自のベンチレーション機能を備えたアルミダイキャストバスケット、銅色アルミニウム製マグネットカバー、金メッキ仕様のネジ式ターミナルを装備。定格入力110W、最大入力180W、公称インピーダンス4Ω、周波数特性50Hz～4.5kHz、能率85dB。外径165mm、取付穴直径144mm、取付深さ70mm。GZ ULTRA 165-GRILLに対応。