ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ニッポンレンタカー、スマホ受付システムを全国65店舗に先行導入…待ち時間解消へ

ニッポンレンタカーのスマホタッチで発券受付の新システム
  • ニッポンレンタカーのスマホタッチで発券受付の新システム
  • ニッポンレンタカーのスマホタッチで発券受付の新システム

ニッポンレンタカーサービスは、全国65店舗において、スマートフォンを活用した新たな受付・順番管理システムを先行導入した。なお、対象店舗は順次拡大される予定だ。

【画像】ニッポンレンタカーのスマホタッチで発券受付の新システム

新システムでは、店頭に設置された発券パネルにスマートフォンをかざすだけで受付が完了する。すべての来店客が対象となる。

リアルタイムで混雑状況を把握できるため、カウンター前に行列が発生するといった従来の課題を解消し、待ち時間の削減とストレスフリーな手続き環境を実現する。プライバシーや衛生面でも安心して利用できる環境の提供を目指す。

ニッポンレンタカーはこれまで、セルフレンタカーやアプリチェックインといった非対面サービスを通じて、シームレスな出発環境の整備を進めてきた。一方で、店舗ごとに受付方法が異なるなどの課題があり、今回のシステム導入でその解消を図る。

さらに、4つの条件を事前に満たして来店することで、カウンターでの手続きを大幅に簡略化し、よりスムーズに出発することも可能となる。

（1）「ニッポンレンタカーアプリ」をダウンロードしていること

（2）「ニッポンレンタカーメンバーズクラブ」の会員であること

（3）予約時に「ネットクレジット決済」を選択していること

（4）アプリ内での「免許証登録」が完了していること

なお、上記は個人向けの条件だが、法人利用者もアプリサービスへ切り替えることで同様の利便性を享受できるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ニッポンレンタカー

レンタカー

DX

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews