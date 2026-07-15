ニッポンレンタカー、スマホ受付システムを全国65店舗に先行導入…待ち時間解消へ

ニッポンレンタカーサービスは、全国65店舗において、スマートフォンを活用した新たな受付・順番管理システムを先行導入した。なお、対象店舗は順次拡大される予定だ。

【画像】ニッポンレンタカーのスマホタッチで発券受付の新システム

新システムでは、店頭に設置された発券パネルにスマートフォンをかざすだけで受付が完了する。すべての来店客が対象となる。

リアルタイムで混雑状況を把握できるため、カウンター前に行列が発生するといった従来の課題を解消し、待ち時間の削減とストレスフリーな手続き環境を実現する。プライバシーや衛生面でも安心して利用できる環境の提供を目指す。

ニッポンレンタカーはこれまで、セルフレンタカーやアプリチェックインといった非対面サービスを通じて、シームレスな出発環境の整備を進めてきた。一方で、店舗ごとに受付方法が異なるなどの課題があり、今回のシステム導入でその解消を図る。

さらに、4つの条件を事前に満たして来店することで、カウンターでの手続きを大幅に簡略化し、よりスムーズに出発することも可能となる。

（1）「ニッポンレンタカーアプリ」をダウンロードしていること

（2）「ニッポンレンタカーメンバーズクラブ」の会員であること

（3）予約時に「ネットクレジット決済」を選択していること

（4）アプリ内での「免許証登録」が完了していること

なお、上記は個人向けの条件だが、法人利用者もアプリサービスへ切り替えることで同様の利便性を享受できるとしている。