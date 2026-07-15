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ヒョンデのモジュラーロボットコンセプト「MobED」、「レッド・ドット・デザイン」最高賞を受賞

モジュラーロボット「MobED Urban Hopper」
  • モジュラーロボット「MobED Urban Hopper」
  • 小型EVコンセプト「Concept THREE」
  • オフロードEV「CRATER Concept」

Hyundai Motor Company（ヒョンデ）は、世界的なデザインアワード「レッド・ドット・デザイン賞：Design Concept 2026」で、3つのコンセプト作品が受賞したと発表した。

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モジュラーロボットコンセプト「MobED Urban Hopper」と「MobED Golf」は最高位の「Best of the Best」を受賞した。さらに、最優秀賞にあたる「Luminary」にも候補として選出された。

また、次世代スモールEVコンセプト「Concept THREE」とオフロードEV「CRATER Concept」は「Winner」を受賞した。LuminaryはBest of the Best受賞作品の中から最大5作品が選ばれる賞で、授賞式は10月に開催される。

MobEDはHyundai Motor Groupのロボティクスラボが開発したモジュール型ロボットプラットフォームで、Drive-and-Lift（DnL）モジュールと姿勢制御機構により、凹凸路面や傾斜面、約20cmの段差でも安定走行が可能だ。

Concept THREEは、空力性能、使い勝手、感性的な魅力を融合し、Hyundai Motorの「IONIQ」最小のエントリーモデルを想定した新しいパッケージを提案する。CRATER Conceptは、オフロード走行に求められる安心感や操作性、快適性を追求した電動SUVコンセプトEVとして位置づけられている。

レッド・ドット・デザイン賞はドイツのDesign Zentrum Nordrhein Westfalenが主催する世界的なデザインアワードで、Best of the Bestは革新的で卓越したデザインに、Winnerは優れたデザイン品質を実現した作品に贈られる。

《森脇稔》

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