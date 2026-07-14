MINI岐阜、「リテール・ネクスト」導入でリニューアルオープン

ビー・エム・ダブリューのBMWおよびMINI正規ディーラーのケイエムコーポレーションは、「MINI岐阜」をリニューアル・オープンし、営業を開始した。

【画像】MINI岐阜

■リテール・ネクストとは

リテール・ネクストは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売コンセプトである。

持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴とし、デジタルツールを活用して車両の検索や機能・特徴の確認だけでなく、顧客個々のニーズに合わせたショールーム体験をサポートする。

■MINI岐阜の立地と店舗設計

MINI岐阜は、岐阜市の環状線道路からほど近く、伊吹ばら街道沿いに位置しており、初めて来場する顧客にも分かりやすくアクセスしやすい立地にある。

ショールームは、ゆったりと落ち着いた雰囲気の中でMINIブランドの世界観を体感できる空間として設計されている。

■約8年ぶりの刷新、単なる美装更新にとどまらず

今回のリニューアルは、ケイエムコーポレーションの旗艦店舗であるMINI岐阜において、同社初となるリテール・ネクストの導入となる。

MINI岐阜は約8年前にも改装を実施しているが、今回の刷新は単なる外観の更新ではなく、顧客を最優先に考えたショールーム・レイアウトを通じて、来場体験のさらなる向上と新たな付加価値の提供を目指すものだ。

■2028年末までに全店舗への導入を目標

今回のオープンにより、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗は全国で73店舗目となった。BMWグループは、2028年末までにすべての店舗をリテール・ネクスト仕様に改装することを目指している。

MINI岐阜の所在地は岐阜県岐阜市西島町1-7。営業時間：9:30～18:00。定休日は月曜日、第1・3火曜日だ。