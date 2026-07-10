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「Hyundaiプレミアムケア」開始、4年後の残価保証40%保証など「4つの安心」

「Hyundai プレミアムケア」
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  • 「Hyundai プレミアムケア」の「4つの安心」

Hyundai Mobility Japanは7月10日、購入時から購入後までを一貫して支えるプログラム「Hyundai プレミアムケア」を開始すると発表した。

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同社は、顧客の声をもとに、購入からメンテナンス、売却までの各ステージで生じる不安に寄り添う仕組みを「4つの安心」として整理した。

1つ目は「残価保証」で、将来の買い取り価格をあらかじめ設定し、不確実性を軽減する。4年後の残価を40%で保証し、『INSTER』および『NEXO』が対象となる。

2つ目は「納得保証」だ。ヒョンデ独自の保証制度として、納車後30日以内かつ走行距離1000km以内など所定条件を満たした場合に返品を保証する。

3つ目は「Hyundai Assurance Program（HAP）」で、無償サポートとして新車登録から最初の3年間（NEXOは4年間）、法定点検や車検の基本料金、車検時のバッテリークーラント交換（『IONIQ 5』のみ対象）などを含む。今回の「Hyundai プレミアムケア」では、購入後のメンテナンス期間の安心を支える枠組みとして位置付ける。

4つ目は「Hyundai 自動車保険プラン」で、万一に備えた補償を用意し、契約更新時にライフスタイルや状況に応じて補償内容を見直す。保険プランは2026年8月から開始予定だ。

同社は、購入前後の流れを支える複数の仕組みを明確にし、納得して車を選び、乗り続けられる環境づくりを進めるとしている。

《森脇稔》

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