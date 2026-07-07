ゼンリンの地図雑貨ブランド「Map Design GALLERY」東京初出店、ダイバーシティ東京プラザに期間限定オープン…7月8日

ゼンリンは、地図をモチーフにした文具・雑貨ブランド「Map Design GALLERY」のPOP-UP STOREを、7月8日（水）から8月2日（日）まで、東京都江東区のダイバーシティ東京プラザ2Fにオープンする。東京都での出店は今回が初めてだ。

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「Map Design GALLERY」は、「地図から始まるつながりを」をコンセプトに、日本全国の詳細な地図データや所蔵する西洋製の日本古地図を題材に、地図を「柄・デザイン」として捉えた文具や雑貨を企画・販売するブランドだ。

今回のPOP-UP STOREでは、東京の名所やランドマーク、地図柄をデザインした限定商品や人気のカプセルトイシリーズ、日本全国47都道府県のご当地地図アイテムなどを取り揃える。

■東京限定の新アイテムが続々登場

フラットトートバッグ

旅のわくわくをコンセプトにした「タビマップシリーズ」には東京の新アイテムが加わった。都庁をカラーモチーフに東京タワーや東京駅などのランドマークを地図上にあしらったフラットトートバッグ（税込1980円、7月中旬以降販売開始）、地図とランドマークをデザインしたタオルハンカチ（税込1320円）などが販売される。

また、両国・浅草・浜松町・東京駅丸の内・新宿の各エリアをモチーフにしたアクリルキーホルダーのカプセルトイ（全5種、各税込500円）も新登場する。

人気の「方面看板アクリルスタンドキーホルダー カプセルトイ」シリーズには東京エリアが追加され、新宿・台東・渋谷・港区台場など都内8か所の観光地名入り看板をラインナップ。単品各税込500円、コンプリートセットは税込4000円で販売される。

ヒノキシリーズマグネット（東京エリア）

そのほか、国産ヒノキを使用したコースター（税込1320円）やマグネット（全4種、各税込1375円）の東京エリア版も取り揃える。

■先着100名に限定マグネットをプレゼント

税込4400円以上購入した先着100名には、都庁をカラーモチーフにした限定アクリルマグネット（非売品）がプレゼントされる。

営業時間は平日11:00～20:00、土日祝10:00～21:00で、定休日はない。