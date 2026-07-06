「カープレミア故障保証」がリニューアル、輸入EVプラン新設と対象車両を大幅拡大

プレミアグループの連結子会社のプレミアは、カープレミアディーラーの会員向けに展開する「カープレミア故障保証」の商品改定を実施し、リニューアルしたサービスの提供を開始した。

■改定の背景

「カープレミア故障保証」は、中古車購入後のトラブルに備える第三者保証サービスとして、多くのユーザーと加盟店に利用されてきた。

プレミアグループは現在、新中期経営計画「Change & Prove 2030」のもと、「唯一無二のプラットフォーマー」として自動車業界に欠かせないインフラとなる「オートモビリティエコシステム」の確立を推進している。

近年の自動車の高性能化による装備の多様化や、EV（電気自動車）および輸入車へのニーズの高まりを受け、ユーザーの多様なライフスタイルに対応するため、今回の改定に踏み切った。

■主な改定内容

【対象車両の拡大】

これまで加入できなかった年式の車両も対象となるよう、加入可能な年式の条件を大幅に拡大した。また、業界に先駆けて輸入EV（電気自動車）の取り扱いを新たに開始し、より幅広い車種での加入が可能となった。

【保証部品の拡充とプラン構成の最適化】

各プランの保証対象部品数を全体的に増加させ、ユーザーからの要望が多かった「ドライブレコーダー（純正品）」などを新たに追加した。また、エアコン機構や電装装備品などを特定のプランに集約することで、予算とニーズに合わせて選びやすいプラン構成に整理した。

【輸入車プランの充実】

輸入車向け保証では、全プランで「2年」の加入期間が選択可能となった。一部プラン（輸入車ハイクラス1～2年プラン）の修理上限金額は従来の100万円から200万円に引き上げられた。さらに、取り扱い車両のラインアップや対象メーカーの範囲も拡大し、より多くの輸入車ユーザーが加入できるようになった。

プレミアグループは2017年12月に東証二部に上場後、2022年4月に東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）へ移行。現在は国内・海外合わせて20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心に事業を展開している。