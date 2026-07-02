ゼンリン、有人離島トレーディングカード第4弾を7月3日発売…77島追加で全国304島を網羅

ゼンリンは、地図をモチーフにしたブランド「Map Design GALLERY」より、日本全国の有人離島をデザインしたトレーディングカード「Map Design GALLERY CARD／有人離島」の第4弾を、7月3日（金）正午からオンラインストアおよび各店舗で販売開始する。

【画像】日本全国の有人離島のトレーディングカード

第4弾では新たに77島を追加し、全国の有人離島全304島を網羅してシリーズが完結した。2025年7月の第1弾発売以来、地図ファンや旅行愛好家を中心に幅広い層から支持を集め、2026年5月末時点での累計販売枚数は18万枚を突破している。

カード表面には島名・地図・人口・面積などの基本情報に加え、道路や家屋の形状までゼンリン独自の地図情報をもとにデザイン。裏面には島のシルエットをあしらい、それぞれの個性を際立たせた。

■初回限定・数量限定セットも登場

初回限定版として、全304島のカードを収納できる専用カードファイル付きの「第4弾コンプリートBOX」（9350円・税込）と、日本の有人離島分布図をデザインしたA4クリアファイル付きセット（6050円・税込）の2種類を用意する。

また数量限定で、第1～4弾の全304島カードに専用カードファイル・有人離島全国分布図（約420×594mm）・風呂敷（700×700mm）をセットにした「完全版」（2万8710円・税込）も販売する。

1パック7枚入りの通常版は550円（税込）。カードはランダム封入となる。

販売店舗は、Map Design GALLERYオンラインストアのほか、小倉・長崎スタジアムシティ・長崎空港の各店舗、Map Design GALLERY＆LAB（福岡）、阿蘇くまもと空港のポップアップストアとなる。コンプリートBOXや初回限定版の各種セットはオンラインストアのみの販売となる。