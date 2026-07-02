ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ゼンリン、有人離島トレーディングカード第4弾を7月3日発売…77島追加で全国304島を網羅

日本全国の有人離島のトレーディングカード
  • 日本全国の有人離島のトレーディングカード
  • 日本全国の有人離島のトレーディングカード
  • 日本全国の有人離島のトレーディングカード

ゼンリンは、地図をモチーフにしたブランド「Map Design GALLERY」より、日本全国の有人離島をデザインしたトレーディングカード「Map Design GALLERY CARD／有人離島」の第4弾を、7月3日（金）正午からオンラインストアおよび各店舗で販売開始する。

【画像】日本全国の有人離島のトレーディングカード

第4弾では新たに77島を追加し、全国の有人離島全304島を網羅してシリーズが完結した。2025年7月の第1弾発売以来、地図ファンや旅行愛好家を中心に幅広い層から支持を集め、2026年5月末時点での累計販売枚数は18万枚を突破している。

カード表面には島名・地図・人口・面積などの基本情報に加え、道路や家屋の形状までゼンリン独自の地図情報をもとにデザイン。裏面には島のシルエットをあしらい、それぞれの個性を際立たせた。

■初回限定・数量限定セットも登場

初回限定版として、全304島のカードを収納できる専用カードファイル付きの「第4弾コンプリートBOX」（9350円・税込）と、日本の有人離島分布図をデザインしたA4クリアファイル付きセット（6050円・税込）の2種類を用意する。

また数量限定で、第1～4弾の全304島カードに専用カードファイル・有人離島全国分布図（約420×594mm）・風呂敷（700×700mm）をセットにした「完全版」（2万8710円・税込）も販売する。

1パック7枚入りの通常版は550円（税込）。カードはランダム封入となる。

販売店舗は、Map Design GALLERYオンラインストアのほか、小倉・長崎スタジアムシティ・長崎空港の各店舗、Map Design GALLERY＆LAB（福岡）、阿蘇くまもと空港のポップアップストアとなる。コンプリートBOXや初回限定版の各種セットはオンラインストアのみの販売となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ゼンリン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews