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カーメイト、噴霧式ディフューザー専用オイルに「風鈴の香り」「夏祭りの香り」…数量限定発売

「季節の香り」夏限定の新フレグランスオイル
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カーメイトは、「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズ専用のフレグランスオイル2品を数量限定で発売した。

【画像】「季節の香り」夏限定の新フレグランスオイル

今回発売されたのは、「噴霧式ディフューザー専用オイル 季節の香り 涼感じる風鈴の香り」（品番：L10305）と「噴霧式ディフューザー専用オイル 季節の香り 夏祭りの香り」（品番：L10306）の2品。内容量はいずれも7ml、価格はオープン価格だ。

「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズは2020年の発売以降好調を維持しており、関連アイテムの出荷累計数は330万個超（2026年6月現在）に達している。専用フレグランスオイルの「季節の香り」シリーズは2022年から展開されており、これまで夏向けには「パイナップル」「ミント」「柑橘」など直感的に夏をイメージできる香りを中心にラインアップしてきた。

今回は「夏の体験」にフォーカスし、「風鈴の鳴る縁側」「大切な人との夏祭り」といった情景をテーマに香りを開発。ワクワク感とともに夏の思い出に寄り添う香りを目指したという。

■香りの特長

「風鈴の香り」は、夏の風と揺れる風鈴をイメージ。レモンやベルガモットの柑橘系とミントの香りで縁側を吹き抜ける涼しい風を表現し、ミュゲ（スズラン）の香りが風鈴の軽やかな音色を想起させる。

「夏祭りの香り」は、夜空に咲く花火と徐々に高まる夏の熱気をイメージ。ベースにジャスミンを用いて大輪の花火の華やかさを表現し、ピンクペッパーやパチョリの香りでアクセントを加え、大人っぽく幻想的な夜を演出する。

いずれの製品も車内・室内の両方で使用できる。カーメイトは1966年6月設立で、2026年6月に創業60周年を迎えた。

《森脇稔》

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