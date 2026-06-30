ロゼッタのAI翻訳「T-4OO」、契約書翻訳の修正必要率0.05%達成…ものづくりワールド東京 2026 に展示

国内AI翻訳市場シェアNo.1のロゼッタは、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」を、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京」に出展する。

同展示会には、設計・製造・購買・DX推進など幅広い部門の製造業関係者が多数来場する。今回の出展では、2026年6月に相次いで発表した3つの最新アップデートを実機で体験できる。

■ 製造業の翻訳課題に2000分野対応のAIが応える

製造業では、取扱説明書・技術仕様書・契約書・部品規格書など、正確な専門用語が求められる文書の国際対応が不可欠だ。海外調達の増加や海外顧客との取引拡大に伴い、翻訳の品質と効率の両立が課題となっている。特に技術文書・契約書では、わずかな誤訳が製品の品質保証・安全性・法的リスクに直結するため、翻訳の質への要求は一層高まっている。

「T-4OO」は製造業をはじめとする専門2000分野・100言語に対応し、ユーザー自身が設定した用語集や対訳データを活用して訳文の表現やスタイルを正確に再現する。技術仕様書・契約書・特許文書など正確性が求められる専門文書の翻訳で、すでに6000社以上に導入されている。

■ 3つの最新アップデートを体感

【契約書翻訳の修正必要率0.05%を達成】

業務委託・秘密保持・ライセンスなどの契約書翻訳において、センテンス数ベースの修正必要率0.05%を達成した。取扱説明書・マニュアルに続き、法務・知財・コンプライアンス部門での全件チェックを要確認箇所への絞り込みに転換できる。

【対訳機能の対応言語を拡大】

「高精度」モードにおいてベトナム語・タイ語・スペイン語・ドイツ語など9言語を新たに追加した。多言語ニーズの高い取扱説明書・マニュアルなどで、蓄積した翻訳資産をより幅広い言語で活用できる。

【新機能「参考文書を参照した翻訳」】

原文と訳文のペア（対訳）がなくても、翻訳先言語の参考文書を登録するだけで翻訳精度を向上させる新機能だ。既存の社内資料をそのまま活用できる点が特徴となっている。

ロゼッタのブース（西展示棟 W16-1）では、それぞれの機能を実機デモで体験できる。

■「T-4OO」の概要

「T-4OO」は、専門文書や社内用語を再現するカスタマイズ性と、生成AIによる訳文の流暢さを融合した高精度産業翻訳AIだ。ユーザー自身が高額の専用エンジンを構築することなく、社内の翻訳資産を活用して訳文の表現やスタイルを正確に反映する「高精度」モードと、エージェンティックAIを搭載して翻訳精度を飛躍的に向上させた「超高精度（熟考）」モードを提供している。

「超高精度（熟考）」モードでは、センテンス単位の修正必要率が0.05%となり、ほぼ完全自動翻訳を実現。誤訳の可能性がある訳文をハイライト表示してコメントを付与することで、翻訳チェック作業の大幅な効率化も可能にしている。

ロゼッタの親会社であるメタリアルグループは「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内シェアNo.1に位置している。