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物流DX推進サービス、クロスマイルが紹介へ…ものづくりワールド東京 2026

X Mile（クロスマイル）のブースイメージ
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X Mile（クロスマイル）は、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくり ワールド [東京]」に出展する。小間位置はW21-51だ。

同社は物流・倉庫・製造・建設などのノンデスク業界向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」「クロスワークマニュアル管理」と、物流業・建設業・製造業に特化した転職サイト「クロスワーク」を提供している。

展示ブースでは、これらのサービスを紹介するとともに、動画マニュアル管理ツール「クロスワークマニュアル管理」のデモ画面を実際に体験できる。

「クロスワークマニュアル管理」は、作業手順を動画でわかりやすく共有し、現場教育の標準化と組織力向上を支援するツールだ。物流・倉庫・製造・建設などのノンデスク業界では、業務手順の伝達が口頭や紙・テキスト資料に依存しやすく、教育品質のばらつきや引き継ぎ工数の増加が課題となっている。

同ツールでは、現場の作業フローを動画化してクラウド上で一元管理することで、いつでも・どこでも・誰でも均質な教育を受けられる環境を実現する。新人や外国人スタッフへの教育標準化に加え、認証監査などで求められる教育証跡の管理負担軽減にも貢献するとしている。

HRプラットフォーム「クロスワーク」は、物流・運送・建設特化の人材採用システムで、登録者数は全国70万人超、取引事業所数は2万社以上にのぼる。

同社は「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」をビジョンに掲げ、日本の生産人口が今後20年間で1428万人減少すると予想される中、ノンデスク産業における「働き手の不足」と「労働生産性の低さ」という2大課題の解決に取り組んでいる。

《森脇稔》

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