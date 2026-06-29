純国産クラウドファイルサーバー「Fileforce」、ファイルフォースがデモへ…ものづくりワールド東京 2026

ファイルフォースは、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京2026」に出展する。

同社ブースでは、純国産クラウドファイルサーバー「Fileforce（ファイルフォース）」の操作デモと、データレスクライアントサービス「SecurePC」のデモンストレーション、および個別相談を実施する。

Fileforceは、製造業で扱われる図面、仕様書、品質資料、見積書、顧客提出資料などの重要ファイルを安全に管理・活用できるクラウドストレージだ。高度な検索機能、社内外との安全なファイル共有、アクセス権限・ログ管理、ファイルサーバー移行・運用負荷の軽減により、製造業の情報活用とセキュリティ強化を支援する。

ブースでは、製造業向けの活用シーンを案内する。具体的には、

・図面、仕様書、品質資料などをすばやく探せる高度な検索機能「IntelliSearch」

・サプライヤー・協力会社・顧客との大容量ファイル送受信を支援するファイル共有機能

・外部からのファイル受け取りを安全かつスムーズに行えるアップロードリンク機能

・ファイルサーバーのクラウド移行、容量逼迫、老朽化、セキュリティ対策に関する個別相談

・製造業のセンシティブなデータを端末に残さず利用できるデータレスクライアント「SecurePC」、だ。

対象となる来場者は、NAS・ファイルサーバーの脱オンプレを検討する情報システム担当者、全社ファイルの安全な管理や社内外のファイル共有に課題を持つ担当者、情報漏洩対策やセキュリティコストの最適化を検討するセキュリティ担当者などだ。

Fileforceは業種・業界・規模を問わず2万5000社以上（OEMサービスを含む）の利用実績を持つ純国産クラウドファイルサーバーで、2014年4月にサービスを開始している。