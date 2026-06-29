ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

純国産クラウドファイルサーバー「Fileforce」、ファイルフォースがデモへ…ものづくりワールド東京 2026

ファイルフォースがものづくりワールド東京 2026に出展
  • ファイルフォースがものづくりワールド東京 2026に出展

ファイルフォースは、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京2026」に出展する。

同社ブースでは、純国産クラウドファイルサーバー「Fileforce（ファイルフォース）」の操作デモと、データレスクライアントサービス「SecurePC」のデモンストレーション、および個別相談を実施する。

Fileforceは、製造業で扱われる図面、仕様書、品質資料、見積書、顧客提出資料などの重要ファイルを安全に管理・活用できるクラウドストレージだ。高度な検索機能、社内外との安全なファイル共有、アクセス権限・ログ管理、ファイルサーバー移行・運用負荷の軽減により、製造業の情報活用とセキュリティ強化を支援する。

ブースでは、製造業向けの活用シーンを案内する。具体的には、

・図面、仕様書、品質資料などをすばやく探せる高度な検索機能「IntelliSearch」

・サプライヤー・協力会社・顧客との大容量ファイル送受信を支援するファイル共有機能

・外部からのファイル受け取りを安全かつスムーズに行えるアップロードリンク機能

・ファイルサーバーのクラウド移行、容量逼迫、老朽化、セキュリティ対策に関する個別相談

・製造業のセンシティブなデータを端末に残さず利用できるデータレスクライアント「SecurePC」、だ。

対象となる来場者は、NAS・ファイルサーバーの脱オンプレを検討する情報システム担当者、全社ファイルの安全な管理や社内外のファイル共有に課題を持つ担当者、情報漏洩対策やセキュリティコストの最適化を検討するセキュリティ担当者などだ。

Fileforceは業種・業界・規模を問わず2万5000社以上（OEMサービスを含む）の利用実績を持つ純国産クラウドファイルサーバーで、2014年4月にサービスを開始している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本ものづくりワールド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews