トヨタファイナンシャルサービス「my route」、山口・サンデン交通の1日乗り放題デジタル乗車券を7月1日発売

トヨタファイナンシャルサービスが運営するおでかけアプリ「my route」は、7月1日よりサンデン交通の「サンデン1dayパス」のデジタル乗車券の販売を開始する。

これは「my route」における山口県での交通チケット販売として初の展開となる。

「サンデン1dayパス」は、サンデン交通が運行するすべての一般路線バスが乗り放題となる乗車券だ。

下関市・長門市をはじめとした山口県西部エリアをカバーしており、唐戸・城下町長府・長門湯本温泉・仙崎といった観光スポットの周遊だけでなく、通院や買い物など日常のお出かけにも活用できる。

販売開始は2026年7月1日（水）午前10時から。

チケットの種類と価格は、1日券が大人1200円、小児600円（利用開始当日の23時59分まで有効）。24時間券は大人1300円、小児700円（利用開始操作から24時間有効）だ。

決済方法はクレジットカード（ビザ・マスターカード・JCB・アメリカン・エキスプレス・ダイナースクラブ）、ペイペイ、トヨタウォレットに対応する。1つの端末で大人・小児合わせて最大9名分まで購入できる。

スマートフォンの電池切れや故障などでチケット画面を提示できない場合は無効となり、別途正規運賃の支払いが必要となる。24時間券については、バス降車時に有効期限が切れてチケット画面が表示できなくなった場合も、乗車バス停からの正規運賃が必要となるため注意が必要だ。

「my route」は無料でダウンロードでき、ログインなしですぐに使える。チケット購入には会員登録と決済手段の登録が必要となる。