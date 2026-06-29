ヤマハの無人ヘリで“空から”マヤ文明の調査へ、森林計測のノウハウ活用で

ヤマハ発動機は6月29日、公立小松大学（石川県小松市）、国立大学法人静岡大学、ホンジュラス国立自治大学が共同で進める中米ホンジュラスの「コパン遺跡」調査プロジェクトに協力すると発表した。

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今回のプロジェクトでは、ヤマハ発動機の森林デジタル化サービス「RINTO（リント）」を活用し、遺跡周辺の森林および地形の計測・データ解析を実施する。2026年4月には本格調査に先立ち、産業用無人ヘリコプターを用いた上空からのレーザ計測をコパン遺跡の一部で行い、高密度点群データから森林および遺跡の3次元デジタルデータを作成した。

この調査により、森林内部の構造や地表面における50cm規模の微細な起伏まで可視化することに成功した。その結果、「マウンド」と呼ばれる地表面の盛り上がりなど、人の手が加わった可能性を示す地形を多数確認したという。

上空からのレーザ計測によるコパン遺跡の点群データ

コパン遺跡はホンジュラス西部のコパン・ルイナス市に位置し、ユネスコの世界遺産にも登録されたマヤ文明の重要遺跡だ。遺跡中心部周辺の森林内にも未確認の遺跡が眠っている可能性が高いが、広大な面積と地表を覆う草木によって全体像の把握が困難な状況にあった。

遺跡の発掘調査では周辺樹木の伐採など自然環境への影響が生じる場合があり、調査前の状況を後年に正確に再現・確認することは難しい。発掘前の状況をデジタルツインとして記録・保存することは、文化財の調査記録を補完するとともに、地域の歴史・環境を将来へ継承する取り組みとして意義があるとしている。

公立小松大学次世代考古学研究センターの中村誠一特別招聘教授らは40年以上にわたってコパン遺跡を調査し、世界的な発見を重ねてきた。また、静岡大学情報学部の村野正景准教授がコパン地方考古博物館の展示やエコミュージアム事業に協力している。

点群データ断面からわかるマウンドと森林構造

今後は約2500haに及ぶコパン谷全体の本格調査への着手に向けた検討・分析を進めるとともに、市民と協働した遺産の価値調査や、森林を含む自然遺産の保全などへのデータ活用も探索していく方針だ。

「RINTO」は、自動航行機能や高い航続性能を備えるヤマハ発動機製産業用無人ヘリコプターなどに高解像度LiDARを搭載し、森林の上空から1秒間に最大240万回のレーザを照射するサービスだ。取得した高密度な点群データから、樹木の位置・樹高・直径を解析した森林資源情報や地形情報を可視化する。同社は国内外の文化遺産・自然遺産調査などへの活用の幅を広げていく計画だ。

公立小松大学などが調査を行っているコパン遺跡