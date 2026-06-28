グリーンスローモビリティで花の街を巡る、ヤマハ発動機が北海道・恵庭市の実証運行に協力

ヤマハ発動機は、北海道・恵庭市が実施する花と緑の魅力を体感できる新たな移動体験の実証運行に協力する。

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本実証運行は、ヤマハ発動機の「グリーンスローモビリティ（グリスロ）」に乗り込み、ガイドの案内とともに街を巡る新しい観光スタイルの移動体験だ。

ツアーでは「恵み野オープンガーデン」や観光拠点「はなふる」、美しい街並みが広がる研究村通り・花さんぽ通りなどを巡り、花ガイドの解説とともに約2時間かけて地域の魅力をじっくり体感できる。運行期間は2026年6月27日（土）から8月23日（日）までとなっている。

時速20km未満のゆったりとした速度だからこそ、街の景観や季節ごとの花々を間近に感じられるのが特徴だ。オープンエアーの開放感ある車両に乗り、心地よい風を感じながら進む。視線を少し横に向けるだけで、色とりどりの花や緑が目に入る。従来の移動手段では味わえない「ゆとりある移動」が旅の質を高める。

◆花ガイドと巡る特別な2時間

本ツアーは単なる移動にとどまらない。運転手に加え、花ガイドが同乗し、地域の見どころや花の魅力を丁寧に解説する。ルートには、恵庭市が誇るガーデン文化を象徴する「恵み野オープンガーデン」が含まれ、住民が丹精込めて育てた花々が街全体を彩る。ガイドの話を聞きながら巡ることで、花と暮らす人々の想いや地域のストーリーまで感じ取れる。

花の拠点「はなふる」

道と川の駅「花ロードえにわ」に隣接する「はなふる」は、直売所やカフェ、ホテルなどが集まる観光拠点だ。園内には北海道を代表するガーデナーが手がけた7つの庭園が広がり、四季折々の景観を楽しめる。

研究村通り・花さんぽ通り

研究村通り・花さんぽ通りは、電柱や電線が地中化され、三角屋根の住宅が並ぶ美しい街並みで、まるで海外のような雰囲気の中、色とりどりの花壇やオープンガーデンが続く。

運行期間は2026年6月27日（土）～8月23日（日）。所要時間は約2時間。料金は大人3000円（1ドリンク付き）、中高生1500円（1ドリンク付き）、小学生以下無料。支払いは当日現金のみ。天候は小雨決行（荒天時は運休）だ。

なお、6月27日・28日の「恵庭花とくらし展」期間中は、通常とは異なるルートでの特別運行となる。