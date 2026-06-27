AIロボット業界がいちばん熱くなった日…ロボスタカンファレンス2026 見逃し配信

2026年、ロボット業界が最も熱くなった一日を、今からでも。

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2026年6月10日に開催された「ロボスタカンファレンス2026」のアーカイブ動画（見逃し配信）を公開しました。ロボスタ無料会員の方は2026年7月2日(木)まで、プレミアム会員の方は2027年6月25日(金)まで視聴可能です。

基調講演の様子。(経済産業省)

ロボスタ初の大型カンファレンスとなった今回は、リアル会場の「TODA HALL & CONFERENCE TOKYO」がほぼ満席となり、オンライン・オフラインを合わせて約700名が参加しました。

講演会場の様子

展示会場の様子 (トロンの展示ブース)

ロボット・AI業界の関係者が全国から集まり、講演、展示、懇親会を通じて、AIロボティクスの未来について活発な議論と交流が行われました。

講演会場にはヒューマノイドも登場。実機デモを披露 (ドーナッツロボティクス)

テーマは「ヒューマノイドの社会実装はどこまで進むのか ～日本・中国・アメリカの最新事情を集約～」。

開会の挨拶に登壇したロボスタ編集長の神崎洋治

ヒューマノイドをはじめとするAIロボティクスは、研究開発の段階から社会実装・事業化のフェーズへと移りつつあります。本カンファレンスでは、政策、研究、AI、ロボット、通信、社会実装など、さまざまな視点からAIロボティクスの現在地と未来を議論しました。業界の第一線で活躍する登壇者による講演は、多くの参加者から高い評価をいただきました。

経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 室長 石曽根智昭氏

エヌビディア合同会社 ロボティクス事業部 事業部長 平野一将氏

当日参加できなかった方はもちろん、参加された方からも「もう一度見返したい」という声を多くいただいた講演を、アーカイブ動画でご覧いただけます。

■業界を代表するキーパーソンが集結

ロボスタカンファレンス2026では、政策、AI、ロボット、通信、シミュレーション、社会実装、そして中国市場まで、AIロボティクスを多角的な視点から俯瞰しました。

アイリスオーヤマ株式会社 ロボティクス事業本部 執行役員本部長の吉田豊氏。株式会社アイリスロボティクス 取締役社長、株式会社シンクロボ 取締役、SEQSENSE株式会社 取締役も兼任

一般社団法人AIロボット協会(AIRoA) 事務局長 岡田隆太朗氏

経済産業省によるロボット政策、NVIDIAによるフィジカルAI戦略、AIロボット協会(AIRoA)による産業ビジョン、アイリスオーヤマ・トロン・ソラコムによる社会実装事例、三菱総合研究所による市場分析、そして中国フィジカルAIの最新動向など、それぞれの分野を代表する専門家が、現在地と未来を語りました。

最新技術の紹介だけではなく、「これから何が起きるのか」「企業は何を準備すべきか」という実践的な視点が共有されたことも、本カンファレンスの大きな特徴となっています。

トロン株式会社 代表取締役社長 和嶋渓氏

ドーナッツ ロボティクス株式会社 CEO 小野泰助氏

■ロボット産業全体の現在地を理解できるプログラムを実現

政策担当者、AI企業、ロボットメーカー、通信事業者、ユーザー企業、アナリストなど、それぞれ異なる立場から「社会実装」という共通テーマを議論することで、ロボット産業全体の現在地を理解できるプログラムを実現しました。

一日を通して視聴することで、

・日本・中国・アメリカのAIロボティクス競争

・フィジカルAIが産業へ与えるインパクト

・ヒューマノイド普及に向けた課題

・社会実装を実現するための技術・データ・通信・AI

・今後数年間の市場トレンド

・中国ヒューマノイド市場の最新動向と主要プレーヤー

などを体系的に理解することができます。

株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト 松下享平氏

「断片的なニュースでは見えてこない全体像」を知ることができるのが、このカンファレンス最大の魅力です。

株式会社三菱総合研究所 先進技術センター 主席担当部長 中村裕彦氏

中国、深センで活躍している吉川真人氏。吉川國際貿易諮詢有限公司 董事長。AgiBotとUnitreeを会社訪問。動画でレポート

中国AgiBotのインタビュー動画を公開

Unitree RoboticsのCountry Manager、王 宇清 (WANG YUQING)氏が登壇。

吉川氏と、Unitree Roboticsの王氏の対談も。

■見逃した方も、もう一度見たい方も

当日参加できなかった方はもちろん、会場に参加された方からも「改めて講演を見返したい」「他のセッションもじっくり視聴したい」という声を多くいただいています。

アーカイブ動画では、各講演を好きな時間に何度でも視聴でき、気になるテーマを繰り返し学ぶことができます。

ヒューマノイド、フィジカルAI、ロボティクス業界の最新動向を体系的に学びたい方にとって、必見のコンテンツです。

■ロボスタメンバーズで視聴できます

「ロボスタカンファレンス2026」のアーカイブ動画は、ロボスタメンバーズの方に向けて配信しています。

無料会員の方は2026年7月2日まで(公開から1週間)、プレミアム会員の方は2027年6月25日まで(約1年間)、ご視聴が可能です(予定)。

また、プレミアム会員の方は本カンファレンスのアーカイブ動画に加え、毎月開催しているロボスタオンラインセミナーの見逃し配信や会員限定コンテンツも視聴可能です。

さらに、無料会員/プレミアム会員にかかわらず、ロボスタの記事やロボスタ編集長による週1回配信のニュースレター（コラム）などをご利用いただけます。

ロボット・AI業界の最前線を継続して学びたい方は、この機会にぜひロボスタメンバーズへご登録いただき、「ロボスタカンファレンス2026」の見逃し配信をご覧ください。

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