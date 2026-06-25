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トレンド待ったなし！…第1回フィジカルAI展　7月1～3日に開催

フィジカルAI元年に専門展示会が初開催 東京ビッグサイトで「第1回 フィジカルAI展」71～3開催
  • フィジカルAI元年に専門展示会が初開催 東京ビッグサイトで「第1回 フィジカルAI展」71～3開催
  • 企業名：Prox Industries(株)
  • 企業名：DIC(株)
  • 企業名：リョーサン菱洋(株)
  • 企業名：PonoSHIP(株)
  • 企業名：京セラ(株)
  • 企業名：Airion (株)

RX Japan合同会社は、2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて「第1回 フィジカルAI展 ～AI×ロボット×センサの【開発】【実装】～」を初開催する。

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日本最大級の製造業向け展示会「第38回 ものづくり ワールド［東京］」内での開催となり、出展社数2,000社（予定）、来場者数約70,000名（見込み）を見込む。入場は無料（事前の来場登録が必要）。

フィジカルAI市場、2040年に世界60兆円規模へ

「フィジカルAI」とは、AIが現実空間で判断し自律的に動作する技術領域を指す。工場での人型ロボットによる作業や、物流倉庫を走る自律搬送ロボットなど、これまでデジタル空間で進化してきたAIがロボットや機械と結びつき、現実世界へ進出しつつある。

経済産業省はヒューマノイドを含むAIロボティクス市場が2040年に世界で約60兆円規模へ成長すると試算。日本としても世界シェア3割超・20兆円市場獲得を目指す戦略を掲げており、2026年は「フィジカルAI元年」とも言える転換期を迎えている。

人型ロボットから自律搬送まで、実機デモが集結

展示会場では、複数の注目企業による実機デモが予定されている。

Prox Industriesは、UR3双腕とFranka×Inspire hand（5本指）の実機デモを展示。フィジカルAIの具体的な活用可能性を紹介する。

Prox Industries

DICは、カメラ・センサなしで自発的にワークを認識し把持できるロボットフィンガーを出展。形状・センサのカスタマイズに加え、簡易な教育プログラミングで対応できる点が特徴だ。

DIC

リョーサン菱洋は、3Dプリンタで造作したロボットにNVIDIA推論環境とGR00T N1.5（ロボット基盤モデル）を組み合わせ、周囲の環境変化に応じて自律判断・動作するフィジカルAIを体感できる展示を行う。

リョーサン菱洋

PonoSHIPは、工場・警備・設備保全向けに自律巡回やデータ収集を実現するソリューションを展示。シミュレーションによる高速学習で、障害物回避・階段昇降・異常検知などの機能を低コストで実装する。

PonoSHIP

京セラは、混載された段ボールを独自のAI認識技術で把握し、プログラム変更不要でコンテナや袋物の積み下ろし・パレット積み替えを可能にするシステムを紹介する。

京セラ

Airionは、東京大学発AIベンチャーとして、最新のヒューマノイドを用いた自律搬送デモを実施する予定だ。

Airion

開催概要

項目

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内容

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展示会名

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第38回 ものづくり ワールド［東京］内 第1回 フィジカルAI展 ～AI×ロボット×センサの[開発][実装]～

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会期

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2026年7月1日（水）～3日（金） 10:00～17:00

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会場

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東京ビッグサイト（全館使用）

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主催

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RX Japan合同会社

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入場

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無料（事前の来場登録が必要）

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セミナー登壇予定

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エヌビディア、ファナック、安川電機 など

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《ロボスタ編集部》

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