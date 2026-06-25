ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキとエステーが共同開発、車用消臭芳香剤「エアフォレスト ヨワン」が全国販売へ

・スズキとエステーが共同開発した車用消臭芳香剤「エアフォレスト ヨワン 車用エアケアキューブ」が、7月3日よりエステーからも全国のスーパーやドラッグストアなどで発売される。

・北海道トドマツの間伐材から抽出した天然精油を配合し、車内の不快臭に高い消臭効果を発揮。香りは約1～2ヶ月持続し、詰め替え方式で繰り返し使用できる。

・2024年度グッドデザイン賞と第22回ガラスびんアワード2026に入賞。未利用の枝葉を活用したサステナブルな製品として注目されている。

https://www.suzuki.co.jp/release/d/2026/0624/
  • https://www.suzuki.co.jp/release/d/2026/0624/
  • 本体
  • 使用シーン
  • トドマツキューブ
  • つめかえ
  • 北海道トドマツ
  • 北海道産トドマツから抽出した「針葉粉体」「樹木精水」「樹木精油」

スズキとエステーが共同開発した車用消臭芳香剤「Air Forest YOWAN（エアフォレスト ヨワン）車用エアケアキューブ」が、7月3日よりエステーからも全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなどで購入できるようになる。

【画像全7枚】

この製品はもともと、車での移動を不快に感じる人に向けて快適な車内空間をサポートすることを目的に開発されたもので、2025年3月28日からスズキ公式ECサイト「S-MALL」で先行販売されていた。

■北海道トドマツの天然精油を配合

本体本体

「エアフォレスト ヨワン 車用エアケアキューブ」は、北海道トドマツの天然精油を配合し、爽やかなグリーンの香りで車内のよどんだニオイにアプローチする消臭芳香剤だ。

車内の不快臭に対して高い消臭効果を持ち、香りは約1～2ヶ月持続する（季節や使用状況により異なる）。中身のトドマツキューブは詰め替え方式となっており、別売りの詰め替え用を使うことで繰り返し楽しめる。

パッケージはトドマツの森林を水彩画タッチのイラストで描き、森の静けさと清々しい空気を表現。シンプルで上質感のあるデザインに仕上げられている。

■商品名「YOWAN」に込められた意味

北海道トドマツ北海道トドマツ

商品名の「YOWAN」は、「Your Wants」の頭文字「Yo」と「Wan」を組み合わせた造語だ。「森の香りの力を借りて、不快な移動空間にアプローチし、快適なクルマでの移動を希望するあなたの望みに寄り添う」という意味が込められている。

こうした特徴が評価され、「2024年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人デザイン振興会）」と「第22回ガラスびんアワード2026（主催：日本ガラスびん協会）」に入賞している。

■間伐材を活用したサステナブルな製品

北海道産トドマツから抽出した「針葉粉体」「樹木精水」「樹木精油」北海道産トドマツから抽出した「針葉粉体」「樹木精水」「樹木精油」

この製品には、エステーグループの日本かおり研究所が国立研究開発法人 森林研究・整備機構と共同で開発した、北海道トドマツの間伐材から抽出した機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト」が使われている。これまで自然廃棄されていた未利用の枝葉を有効活用したサステナブルな成分だ。

スズキは「By Your Side」、エステーは「空気をかえよう」をそれぞれコーポレートスローガンに掲げており、両社は今後もそれぞれの強みを活かした共同開発を通じて、快適な移動空間の提供に取り組むとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews