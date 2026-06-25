スズキとエステーが共同開発、車用消臭芳香剤「エアフォレスト ヨワン」が全国販売へ

スズキとエステーが共同開発した車用消臭芳香剤「Air Forest YOWAN（エアフォレスト ヨワン）車用エアケアキューブ」が、7月3日よりエステーからも全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップなどで購入できるようになる。

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この製品はもともと、車での移動を不快に感じる人に向けて快適な車内空間をサポートすることを目的に開発されたもので、2025年3月28日からスズキ公式ECサイト「S-MALL」で先行販売されていた。

■北海道トドマツの天然精油を配合

本体

「エアフォレスト ヨワン 車用エアケアキューブ」は、北海道トドマツの天然精油を配合し、爽やかなグリーンの香りで車内のよどんだニオイにアプローチする消臭芳香剤だ。

車内の不快臭に対して高い消臭効果を持ち、香りは約1～2ヶ月持続する（季節や使用状況により異なる）。中身のトドマツキューブは詰め替え方式となっており、別売りの詰め替え用を使うことで繰り返し楽しめる。

パッケージはトドマツの森林を水彩画タッチのイラストで描き、森の静けさと清々しい空気を表現。シンプルで上質感のあるデザインに仕上げられている。

■商品名「YOWAN」に込められた意味

北海道トドマツ

商品名の「YOWAN」は、「Your Wants」の頭文字「Yo」と「Wan」を組み合わせた造語だ。「森の香りの力を借りて、不快な移動空間にアプローチし、快適なクルマでの移動を希望するあなたの望みに寄り添う」という意味が込められている。

こうした特徴が評価され、「2024年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人デザイン振興会）」と「第22回ガラスびんアワード2026（主催：日本ガラスびん協会）」に入賞している。

■間伐材を活用したサステナブルな製品

北海道産トドマツから抽出した「針葉粉体」「樹木精水」「樹木精油」

この製品には、エステーグループの日本かおり研究所が国立研究開発法人 森林研究・整備機構と共同で開発した、北海道トドマツの間伐材から抽出した機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト」が使われている。これまで自然廃棄されていた未利用の枝葉を有効活用したサステナブルな成分だ。

スズキは「By Your Side」、エステーは「空気をかえよう」をそれぞれコーポレートスローガンに掲げており、両社は今後もそれぞれの強みを活かした共同開発を通じて、快適な移動空間の提供に取り組むとしている。