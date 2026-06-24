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東京海上日動、降雹アラートを最大39時間前に発信…マイページアプリで8月から新サービス

マイページアプリでの降雹アラート発信のイメージ
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東京海上日動火災保険は、I-レジリエンスと連携し、8月より「東京海上日動マイページアプリ」を通じて、降雹（ひょう）予測時間の最大39時間前から降雹アラートを発信するサービスを開始する。

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近年、関東や近畿を中心に降雹による被害が相次いでいる。広範囲にわたって多数の自動車や家屋が損傷するケースが多く、修理の遅れや生活への影響が長期化する傾向にある。

同社は2024年10月より、マイページアプリを通じた降雹アラートの発信に取り組んできたが、雹は発生予測が難しく、アラート発信は降雹予測時間の30分前にとどまることが課題だった。

この課題に対し、東京海上ホールディングスと国立研究開発法人防災科学技術研究所が2021年11月に設立した合弁会社・I-レジリエンスと連携。気象庁から提供される予測情報をI-レジリエンスの独自モデルで解析することで、従来より大幅に早い39時間前に雹災リスクを検出し、アラートを発信する仕組みを実現した。

サービスの利用者はマイページアプリに登録後、対象地域を市区町村単位で設定することでアラートを受け取ることができる。自宅から離れた場所でアラートを受け取った場合でも、自動車を屋内へ避難させたり、窓や屋根の補強といった雹災対策を余裕を持って行えるようになる。

さらに2026年12月からは、同社のドライブレコーダー付き自動車保険「ドライブエージェント パーソナル（DAP）」を通じ、ドライブレコーダーの音声と画面表示によるアラート発信も予定している。

《森脇稔》

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