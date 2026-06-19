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トーヨータイヤ、みんカラ「パーツオブザイヤー2026上半期大賞」でSUVタイヤ2製品がグランプリ受賞

トーヨータイヤ、みんカラ「パーツオブザイヤー2026上半期大賞」でSUVタイヤ2製品がグランプリ受賞
  • トーヨータイヤ、みんカラ「パーツオブザイヤー2026上半期大賞」でSUVタイヤ2製品がグランプリ受賞

トーヨータイヤのSUV専用タイヤ2製品が、自動車専門SNS「みんカラ」の「PARTS OF THE YEAR（パーツオブザイヤー） 2026上半期大賞」でグランプリを受賞した。

トーヨータイヤは6月18日、LINEヤフーが運営する日本最大級の自動車専門SNS「みんカラ（正式名称：みんなのカーライフ）」の「PARTS OF THE YEAR 2026上半期大賞」において、タイヤ（SUV/4X4）部門でSUV専用タイヤ『OPEN COUNTRY R/T』、タイヤ（エコ）部門でSUV専用低燃費タイヤ『PROXES CL1 SUV』がそれぞれ最上位評価を獲得し、グランプリを受賞したと発表した。

「みんカラ」はクルマ好きのユーザーが口コミやレビューを投稿して交流するプラットフォームで、ユーザーが投稿した自動車部品へのレビュー件数と評価スコアを集計してランキングを発表している。「PARTS OF THE YEAR」は上半期と年間の年2回、高い評価を得た商品を表彰する賞だ。

OPEN COUNTRY R/Tは、R/Tがラギッドテレーン（Rugged Terrain）の略称で、オンロード性能とオフロード性能の両立を可能にする独自のパターンデザインが採用されている。2016年の発売以来、国内SUV市場の拡大に合わせてサイズラインアップが拡充されてきた。

今回の受賞により、OPEN COUNTRY R/Tは年間大賞と上半期大賞を合わせて13回連続で最上位評価を獲得したことになる。

PROXES CL1 SUVは、上質な静粛性と耐摩耗性能を兼ね備えたSUV専用低燃費タイヤとして2021年に発売され、SUVの快適な走行をサポートし続けている。

OPEN COUNTRYシリーズはSUVをターゲットとしたトーヨータイヤの主力ブランドで、国際的なレースでの実績を通じて耐久性能や耐外傷性が磨かれてきた。国内ではタイヤ側面の商品名とブランドロゴを白く浮き立たせたホワイトレター仕様も展開されている。

《ヤマブキデザイン》

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