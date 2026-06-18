濡れた路面でヒヤッとする前に、タイヤの摩耗が安全性に与える意外な差～Weeklyメンテナンス～

雨の日の走行で怖いのはタイヤの滑り。溝の摩耗や経年劣化でウェット性能は低下するため、梅雨時期は残溝と空気圧を重点的に確認したい。

◆雨の日の安全性を左右するタイヤの状態

クルマの運動性能や安全性能に大きく影響するタイヤは、ドライバーの操作フィーリングにも直結する重要なパーツだ。とくに雨天時や濡れた路面では、タイヤの状態が安心感と制動距離に大きく関わってくる。

一方でタイヤは走行による摩耗に加え、紫外線や熱、時間の経過による劣化も避けられない。クルマのパーツの中でも交換頻度が比較的高い消耗部品だからこそ、交換のタイミングを見極めて常に良い状態を保ちたい。

◆ウェット路面で滑りやすくなる理由

タイヤの劣化を顕著に感じやすいのがウェット路面だ。トレッド面は走行するたびに少しずつ摩耗し、溝が浅くなることで排水性能が低下する。その結果、路面とタイヤの間にある水を逃がしにくくなり、ウェットグリップも落ちていく。

梅雨時期に久しぶりに濡れた路面を走ったとき、ハンドルやブレーキ操作に対してグリップ感が薄いと感じることがある。そんな違和感がある場合は、タイヤの摩耗や経年劣化を疑ってみると良いだろう。

タイヤの摩耗を身近な例で考えるなら、スニーカーの靴底がわかりやすい。使い古してソールがすり減ったスニーカーは、晴れの日なら問題なく歩けても雨の日には滑りやすく感じる。これは靴底の凹凸が減り、水を逃がす経路が少なくなっているためだ。

靴底と地面の間に薄い水膜が入り込むと滑りやすくなる。タイヤでも同じような現象が起きるため、濡れた路面では残溝の深さが重要になる。

◆残溝不足のデメリットと早めにできる対策

走行中の雨でグリップ感の低下を感じる状態は、すでに危険度が高い。そうなってから慌ててタイヤ交換をするのではなく、日頃から摩耗や劣化を確認し、ウェット性能が大きく低下する前に交換を検討することが大切だ。

DIYでできる基本チェックは、トレッド面に刻まれている溝の深さの確認だ。トレッド面は走行すれば少しずつすり減り、相対的に溝が浅くなる。溝は路面とタイヤの間にある水を排出する役割を持つため、浅くなるほど排水量も少なくなる。

排水が追い付かなくなると、タイヤが水膜の上に乗る状態になりやすい。これがハイドロプレーニング現象につながり、ハンドル操作やブレーキが効きにくくなる原因になる。高速道路や轍に水がたまった道路ではとくに注意したい。

チェック時に見ておきたいのがスリップサインだ。トレッドの溝の底を見ると、ところどころに盛り上がった部分がある。これがスリップサインで、この部分がトレッド表面に露出すると摩耗限界となる。

スリップサインは目視でも確認しやすいので、洗車時や給油時、空気圧を補充するタイミングで見ておきたい。定期的に確認しておけば、タイヤの摩耗状態を把握しやすくなる。

◆スリップサインだけでは遅いタイヤ溝ゲージで数値管理する

ただしスリップサインの露出は、タイヤが使用限界に近い状態を示すものだ。安全な雨天走行を考えるなら、スリップサインが出る前に残溝の減り具合を知っておきたい。

そこで用意したいのがタイヤ溝ゲージだ。トレッド面の溝の深さを測れるゲージで、簡易的なものなら手ごろな価格で入手できる。目視だけでは判断しにくい摩耗の進み具合を、数値で確認できるのが大きなメリットだ。

また4本のタイヤを測れば、前後左右の摩耗差もわかる。前輪だけ減りが早い、左右で減り方が違うといった傾向が見えれば、タイヤローテーションやアライメント確認のきっかけにもなる。残溝を記録しておくことで、次回交換時期の目安も立てやすい。

◆新品タイヤと摩耗タイヤの差は制動距離にも表れる

トレッド面がすり減ると、ウェット路面での性能も低下していく。タイヤのウェット制動テストでは、80km/h走行の条件下で新品タイヤの制動距離が40mだったのに対し、残溝が半分まで減ったタイヤでは50mまで伸びたというデータもある。

わずか10mの差に見えても、実際の道路では横断歩道や前走車との距離に関わる大きな違いになる。雨中走行時の万が一を考えれば、タイヤのすり減りは危険につながる要素だと認識し、余裕を持って交換時期を考えたい。

もちろんタイヤ交換には費用がかかるため、まだ使えるタイヤを早すぎる時期に替えるのはもったいないという考え方もある。しかし安全性を優先するなら、残溝、ひび割れ、偏摩耗、製造年、空気圧の状態を総合的に見て判断するのが現実的だ。

◆雨が増える時期は空気圧とトレッド面をセットで確認

雨が増える時期にクルマへ乗るなら、まずはタイヤの空気圧チェックと合わせてトレッド面を確認してみよう。空気圧が不足すると接地状態が乱れ、燃費や操縦安定性だけでなくタイヤの摩耗にも影響する。

タイヤ溝ゲージを用意して、現時点での残溝を記録しておくことも安全に使い切るためには有効だ。目視、残溝測定、空気圧確認を習慣にすれば、ウェット走行時の不安を減らしやすくなる。

雨の日の安全性は、ドライバーの注意だけでなくタイヤのコンディションにも左右される。梅雨時期こそタイヤの状態に気を配り、摩耗や劣化を早めに見つけて安心できるドライブにつなげたい。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も【請け負い】。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。