自動車・食品・教育などに対応するDOBOTの協働ロボット…Automate 2026 出展予定

Dobot Robotics（DOBOT社）は2026年6月16日、北米最大級の産業自動化展示会「Automate 2026」に向けて出展予定の製品に関する紹介動画をYouTubeで公開した。

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自動車、金属加工、食品・飲料、消費財、研究、教育、スマートリテールと、多彩な分野にわたって協働ロボットを展開している。

各分野でのユースケース

製造現場での活用例として代表的なのが、自動車産業における研削（グラインディング）作業だ。DOBOT社の協働ロボットアームは、大型の金属パーツに対して精密な研削を実行する。

また、金属加工分野では造船所の現場で溶接作業を担い、作業員と安全に共存しながら火花を散らす高難度タスクをこなす。こうした危険を伴う反復作業をロボットに任せることで、作業員は安全性の高い工程に集中できるようになる。

食品・飲料分野では、パレタイジング（積み付け）工程にDOBOT社のロボットが導入されている。さらに精密CNC加工に対応した生産施設も動画内で紹介されるシーンがある。

消費財・化粧品のパッケージング分野では、DOBOTの協働ロボットが「5 MINS CHANGEOVER / SMALL BATCH, INFINITE VARIATIONS」というキャッチコピーを体現している。わずか5分で段取り替えを完了し、少量多品種生産にも柔軟に対応できるフレキシブルな自動化ラインを実現する。

製造・産業用途にとどまらず、DOBOT社は研究ラボや教育分野にも積極的に展開している。研究ラボではサンプルのローディング＆アンローディングを自動化し、科学実験の効率と再現性を高める。教育分野においては、STEM教育を通じてAI・ロボティクス・オートメーションの実践的な体験学習を提供しており、未来の技術者育成にも貢献している。

さらにスマートリテール分野では、スーパーマーケットの棚間を走行しながら商品を選んでかごに入れる作業を行うロボットも登場し、小売業の省人化・効率化にも一役買っている。

今後の展望

このように多岐にわたる業種をカバーできるという観点で、製造業の次なる時代を担う存在としてDOBOT社への注目度はますます高まっていくことが期待される。

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