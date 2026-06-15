ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

「AI博覧会」を東海エリアで初開催、50社・30講演以上が名古屋に集結…6月16‐17日

「AI博覧会 Nagoya 2026」
  • 「AI博覧会 Nagoya 2026」
  • 「AI博覧会 」

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリーは、6月16日（火）・17日（水）の2日間、名古屋コンベンションホールにて「AI博覧会 Nagoya 2026」を開催する。

【画像全2枚】

「AI博覧会」の東海エリアでの開催は今回が初めてとなる。

■50社・約100製品以上が出展、スタートアップゾーンも設置

2024年のスタートから数えて通算8回目を迎え、累計5万人が来場している「博覧会」が、東海エリアへ初上陸する。

日本のものづくりを牽引する東海エリアでは現在、現場の人手不足や熟練者の技能継承が急務となっている。こうした課題に対応するため、ITから製造現場まで網羅した多種多様なAI技術が集結する。

フィジカルAIや製造業の設備監視ソリューションをはじめ、AIエージェント、生成AI、LLM、画像認識、外観検査、顔認証など幅広い分野の製品・サービスが出展対象となっている。

また、「スタートアップゾーン」を設置し、日本のスタートアップ企業によるAI製品開発の取り組みも紹介する。「自社に最適なAIは何か」「どうすれば効果的に導入できるのか」という企業のリアルな疑問や課題に対し、具体的なソリューションを提示する場となる。

■30講演以上のカンファレンスを2日間開催

会場では製造業における現場DXや組織の生産性を高めるAI活用、フィジカルAIの実装、AIエージェントによる業務自動化など、東海エリアの企業課題を解決する多彩なテーマを網羅したカンファレンスを実施する。

業界をリードするエキスパートが導入の裏側や実務に直結する成功のノウハウを公開する。カンファレンスで得た知見をそのまま展示ブースへ持ち込み、実機やデモを通じて体感できる構成となっており、自社への導入イメージを具体化できる点が特徴だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews