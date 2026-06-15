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BBSフォトコンテスト2026、新タグライン「Performance Driven」記念…Instagramで作品募集

Performance Driven　BBS Photo Contest 2026
  • Performance Driven　BBS Photo Contest 2026
  • 2025年のグランプリ作品

BBSジャパン株式会社は、第5回となるフォトコンテスト「Performance Driven BBS Photo Contest 2026」を開催する。

【画像全2枚】

同社は、2026年1月から掲げる新タグライン「Performance Driven」の発表を記念し、国内外から作品を募集する。言葉は、モータースポーツを原点とするBBSの存在意義を体現し、究極の性能を追求しながら妥協なきものづくりで機能美を生み出す姿勢を象徴するとしている。

コンテストでは「Performance Driven」「Timeless Classic」「BBS Legends」「Motorsport」の4部門を新設した。各部門のテーマに沿って、地域ならではのBBSカルチャーが感じられる作品を応募できる。

応募はInstagramを通じて行う。BBSオーナーであれば応募可能で、国内外のユーザー同士がつながり、BBSの魅力を共有する場を目指すという。

入選作品には、応募写真を使用したBBSロゴ入りフォトパネルやオリジナルグッズを進呈するほか、2027年版BBSオリジナル卓上カレンダーへの掲載を予定している。

応募期間は8月31日（月）まで。応募資格は、BBS鍛造ホイールオーナーで、自身の車の写真で応募できること。あわせて、応募写真をWeb、SNSおよびカレンダーを含む同社PR利用に同意する必要がある。

応募方法は、(1) BBSジャパンの公式Instagramアカウントをフォロー、(2) 応募する部門を選んで撮影、(3) Instagramにてハッシュタグ「#bbsphotocontest」と「#部門名」を付け、アカウント名「@bbs_japan_official」をつけて投稿する。

賞は、グランプリ1名にBBSオリジナルフォトパネル、盾、ディレクターズチェア、Tシャツ。準グランプリ2名にBBSオリジナルフォトパネル、コンテナボックス、Tシャツ。プレジデント賞1名にBBSオリジナルフォトパネル、ラミー製ボールペン、Tシャツ。部門賞は各2名にBBSオリジナルフォトパネル、Tシャツを用意する。

全応募作品から社内選考を行い、写真表現、テーマ性、独創性などの観点で総合的に評価して主催者が選定する。選考結果の通知は行わないとしている。

受賞発表は2026年10月上旬で、特設サイトおよびBBSジャパンオフィシャルInstagramで行う予定だ。

《森脇稔》

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