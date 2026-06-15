ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

小野測器、開発効率を向上させる製品を紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA 小野測器ブース
  • 人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA 小野測器ブース

小野測器は6月17～19日、愛知県のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」およびオンライン展示会「人とくるまのテクノロジー展 ONLINE STAGE 2」に出展する。

同展の会期は2026年6月17日から6月19日で、開催時間は10:00から17:00。入場料は無料だが、事前登録が必要である。オンライン展示会は2026年7月1日まで実施する。

小野測器ブースのテーマは「実測と仮想の最適解｜開発効率を向上させるソリューション」。最新製品の展示や実演を中心に紹介する予定だ。

また、チノーと共同開発した「Thermal-VRS サーマルトランジェントベンチ」について、名古屋では初公開として模型を展示する。さらに「ポータブルFAMS」や試験結果可視化ソフトウェア「ExSummary」など、開発効率を高める製品も並べる。

展示内容には、単体模擬から複合模擬へ進化した「ADAS-VILS」や、つながる技術を用いた計測制御システム、遠隔監視システムなども含まれる。音響・振動分野では、音響振動解析システムO-Solution／DS-5000や周波数応答計測ソフトウェアOS-4100、レーザードップラー振動計LV-1800などのソリューションを紹介する。

小野測器は1954年創業で、電子計測機器の製造・販売やエンジニアリングサービスを展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews