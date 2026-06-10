エクセディ、最大1トン牽引の「パワフルロボット」など2機種を披露へ…ロボットテクノロジージャパン 2026

駆動系部品メーカーのエクセディは、6月11日（木）から13日（土）まで愛知県のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「ロボットテクノロジージャパン2026」に初出展する。

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同社が長年培ってきた駆動系部品の技術を応用して開発した自律走行搬送ロボット（AMR）「Neibo（ネイボ）」のうち、「パワフルロボット」と「マルチロボット」の2機種を展示する予定だ。

■最大1000kgを牽引できる「パワフルロボット」

パワフルロボット（品番：PWRB P-600・PWRB P-1000）は、最大1000kgの牽引能力を持つAMRだ。アタッチメントにより様々な台車に対応し、牽引の自動切り離し機能（オプション）も備える。

倉庫や製造現場における労働力不足の解消、労働時間の短縮、コスト削減、ミスやエラーの減少、安全性の向上に貢献することを目的としている。

今回の展示では、パワフルロボットが「ドーリー台車」など様々なタイプの台車と連結した実際の運用シーンを再現し、来場者がロボット導入をより具体的にイメージできる構成とする。

■多機能な「マルチロボット」

マルチロボット（品番：MLRB）は、1台で運搬・広告・案内・巡回など多様な業務をこなすロボットだ。店舗や商業施設、病院、公共施設、観光施設などでの活用を想定している。

ディスプレイを含む胴体部分は分離可能で、カメラ機能・音声機能・動画表示機能のほか、属性確認・顔認証・人数カウント機能も搭載する。ロボット中心でのゼロ半径旋回も可能だ。展示エリアでは来場者との対話を通じて、その柔軟な活用の幅を体感できる。

■日本製AMRとしての特徴

Neiboはエクセディが企画・開発・製造した日本製AMRである。ノーコードプログラムに対応した「標準アプリケーション」により現場主導での運用が可能で、クラウド型のため常に最新のシステムを利用できる。全標準機能がオープンAPIに対応しており、外部システムとの連携も容易だ。センサーとAI画像解析による安全運用も特徴の一つとなっている。

両モデルはすでに複数の顧客に販売され、倉庫などで実際に運用されている。

エクセディは世界25ヶ国に拠点を持つグローバル企業で、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーだ。

展示会の小間番号はF46。開催時間は10:00～17:00。